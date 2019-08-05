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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.08.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Modern pentatlonda hedef ilk sekiz'e kalmak

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Modern pentatlonda hedef ilk sekiz'e kalmak

Milli sporcular İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Buğra Ünal, İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ilk 8'e girerek olimpiyatlara kota almak için mücadele edecek.

Milli modern pentatloncular İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Buğra Ünal, 6-11 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda "ilk 8"e girerek olimpiyat kotası almak için mücadele edecek.

İngiltere'nin Bath kentindeki Bath Üniversitesi Antrenman Köyü'nde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesi Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır ve milli sporcular, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Federasyon başkanı Veli Ozan Çakır, şampiyonanın olimpiyatlara giden yolda önemli bir viraj olduğuna dikkati çekti.

Hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na iki kadın, iki erkek sporcuyla katılmak olduğunu belirten Çakır, "Hedefimiz, Tokyo'da Türkiye'ye madalya kazandırmak ve modern pentatlon tarihimizde bir ilki gerçekleştirmek." ifadesini kullandı.

- İlke Özyüksel: "Gözüm olimpiyat madalyasının üstünde"

Olimpiyatlarda Türkiye'yi modern pentatlonda ilk kez temsil eden milli sporcu İlke Özyüksel, organizasyon öncesi Fransa'da yaptığı kampın çok verimli geçtiğini söyledi.

İngiltere'de elinden gelenin en iyisini yapacağını vurgulayan İlke, "Bu organizasyondan kotayı alarak ülkeme dönmek istiyorum. Sonrasında da gözüm olimpiyat madalyasının üstünde. Yoğun bir çalışma programına başlayacağım." diye konuştu.

- İpek Akşin: "Yoğun şekilde hazırlandık"

Milli sporcu İpek Akşin, organizasyona çok yoğun bir programla hazırlandıklarını dile getirdi.

Şampiyonada olimpiyat kotası alabilmek için tüm gayretini göstereceğini aktaran İpek, şunları kaydetti:

"Olimpiyat Oyunları için her ülkeden 1 sporcu olmak üzere 8 sporcuya kota verilecek. Antrenörlerimle bir yıldır bu yarışmaya beraber yapmış olduğumuz plan çerçevesinde yoğun bir şekilde hazırlandık. Bu şampiyonada olimpiyat kotası alabilmek için tüm gayretimi göstereceğim. Umarım başarılı olurum."

-  : "Her sporcunun hayali"

Milli modern pentatloncu Buğra Ünal, olimpiyatlarda yer almanın her sporcunun hayali olduğunu ifade etti.

Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda ilk 8'e kota verildiği için organizasyonun önemli olduğuna dikkati çeken Buğra, şunları söyledi:

"Çok önemli bir müsabaka. Avrupa Şampiyonası'nda 110 sporcu mücadele edecek. Her sporcunun hayali olimpiyat oyunlarında ülkesini temsil etmektir. İlk 8 sporcu arasında yer alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmak istiyorum."

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