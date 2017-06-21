Mobilden milyarlarca dolar kazandılar!

iResearch isimli Çin şirketinin yaptığı bir araştırma sonucunda ülkede mobil gelirlerinin yıl içinde 6,5 milyar doları geçeceği ortaya çıktı.

Bu hızlı gelişim iResearch’e göre mobil dünyası için de aynı zamanda bir kilometre taşı. 2017 yılında 6,5 milyar doların üstüne çıkması beklenen mobil oyun gelirleri yeni bir kavramın doğuşunu da hazırladı;

‘Mobil Espor’…

Özellikle Çin’de bu kavram giderek gelişmeye başlamakla kalmadı oyuncuların gelirlerine de yansıdı. Geçen yıl Çin’de 285 milyon dolar olan espor oyuncu gelirleri bu sene mobil espor’un gelişimiyle 118 milyon dolara geriledi.

Buna en önemli ve büyük örnek ise Tencent tarafından yapılan ve mobil dünyaya fırtına gibi giren Strike of Kings’ten başkası değil. Firma, bu oyun sayesinde çevrimiçi oyun gelirlerinin yüzde 35, mobil oyunların yıldan yıla yüzde 57 oranında arttığını açıkladı.