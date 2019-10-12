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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 12.10.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Mo Farah: "Sonuçlar ortada, doping yapmadım"

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Doping ihlali nedeniyle spordan 4 yıl men cezası alan ABD'li antrenör Alberto Salazar'ın çalıştırdığı sporcular arasında yer alan dünya ve olimpiyat şampiyonu Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, kariyerinin hiçbir döneminde yasaklı madde kullanmadığını söyledi.

Yarın maratona katılacağı ABD'nin Chicago kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki Farah, eski antrenörü Salazar'a verilen cezanın ardından hakkında doping yaptığı yönünde çıkan iddiaları yalanlayarak, "Bana karşı bir suçlama yok. Yanlış hiç bir şey yapmadım. Tüm iddialar Alberto Salazar'la ilgili, içinde Muhammed Farah yok." ifadelerini kullandı.

Manchester Cityli futbolcu Raheem Sterling ve Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton'ın da basın tarafından sürekli gözlem altında tutulduğunu ve bunun art niyetli olduğunu öne süren Farah, "Yapabileceğim daha fazla bir şey yok. Dünyada en çok doping testine alınan sporculardan birisi olduğumu düşünüyorum. Sonuçları ortada. Numunelerimin dondurularak saklanmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Siz gazetecilerin bana bu tür soruları neden sorduğunu biliyorum. Aynı durumu Sterling ve Hamilton da yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mo Farah: Sonuçlar ortada, doping yapmadım

2017 Dünya Şampiyonası'nın ardından uzmanı olduğu 5 bin ve 10 bin metre disiplinlerini bırakarak maraton yarışlarına yönelen Somali asıllı Büyük Britanyalı atlet, kariyerinin en başarılı dönemini Salazar ile yaşamıştı.

Farah, Salazar ile çalıştığı 2011-2017 yılları arasında 5 bin ve 10 bin metre kategorilerinde 4 olimpiyat, 6 dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu yaşayarak Büyük Britanya tarihinin en başarılı atleti konumuna gelmişti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ise Salazar'ın çalıştırdığı sporcular hakkında soruşturma açılması için Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'na (WADA) geçen hafta çağrıda bulunmuştu.

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