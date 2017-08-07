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Mo Farah son yarışına çıkıyor

İngiliz uzun mesafe koşucusu Mo Farah, çift altın hedefi için son yarışına bugün çıkacak.

Hürriyet Haber
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2012'de aynı stadyumda iki altın madalya kazanan, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunlarının ardından kısa süre önce üç uzun mesafe yarışını kazanan ilk sporcu olan Farah, bu tarihi başarıyı 5 bin metre ile taçlandırmak istiyor.

Farah’ın son yarışı öncesi Nike, başarılı atletin ayakkabılarını özelleştirdi. Efsane atlet, “Haftada 125 antreman mili kaydediyorum. Yıllardır Pegasus'la koşuyorum ve her zaman güvenebileceğim bir ayakkabı" dedi.

Mo Farah son yarışına çıkıyor

Pistlerdeki kariyerine ara vereceğini söylemesine rağmen koşuyla ilişkisinin devam edeceğini belirten Farah, "Ben artık yola çıkıyorum. Zamanımı iyileştirebilir ve maratonda hızlanabilir miyim diye görmek istiyorum." dedi.

 

Mo FarahLondra 2017Dünya Atletizm ŞampiyonasıNike
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