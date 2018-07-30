MLS'de Zlatan Ibrahimovic rüzgarı! İlk kez hat-trick yaptı
Amerikan Futbol Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic'in hat trick yaptığı maçta Orlando City'i 4-3 mağlup etti. İsveçli yıldız MLS ekibiyle çıktığı 17 maçta 15 gole ulaşırken, yeni takımında ilk kez hat-trick sevinci yaşadı.
MLS'te Los Angeles Galaxy, Orlando City'i konuk etti.
Orlando City karşılaşmanın 18. dakikasında Cristian Higuita ile 1-0 öne geçti. Galaxy bu gole 39. dakikada Giovani dos Santos ile cevap verdi.
Konuk ekip ilk yarıyı, 44. dakikada Michael Ciani'nin kendi kalesine attığı golle 2-1 önde tamamladı.
Ancak ikinci yarıda Zlatan Ibrahimovic maça ağırlığını koydu.
İsveçli yıldız 47. dakikada skoru 2-2 yaptı.
54. dakikada Dominic Dwyer ile Orlando City bir kez daha öne geçse de, Ibrahimovic 67 ve 71. dakikada attığı gollerle hat-trick'i tamamladı ve Los Angeles Galaxy sahadan 4-3 galip ayrıldı.
Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy ile çıktığı 17. maçında toplam 15 gole ulaştı. İsveçli yıldız ayrıca, MLS kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. (Akşam)
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