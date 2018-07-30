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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.07.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

MLS'de Zlatan Ibrahimovic rüzgarı! İlk kez hat-trick yaptı

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Amerikan Futbol Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic'in hat trick yaptığı maçta Orlando City'i 4-3 mağlup etti. İsveçli yıldız MLS ekibiyle çıktığı 17 maçta 15 gole ulaşırken, yeni takımında ilk kez hat-trick sevinci yaşadı.

MLS'te Los Angeles Galaxy, Orlando City'i konuk etti.

Orlando City karşılaşmanın 18. dakikasında Cristian Higuita ile 1-0 öne geçti. Galaxy bu gole 39. dakikada Giovani dos Santos ile cevap verdi.

Konuk ekip ilk yarıyı, 44. dakikada Michael Ciani'nin kendi kalesine attığı golle 2-1 önde tamamladı.

Ancak ikinci yarıda Zlatan Ibrahimovic maça ağırlığını koydu.

İsveçli yıldız 47. dakikada skoru 2-2 yaptı.

54. dakikada Dominic Dwyer ile Orlando City bir kez daha öne geçse de, Ibrahimovic 67 ve 71. dakikada attığı gollerle hat-trick'i tamamladı ve Los Angeles Galaxy sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy ile çıktığı 17. maçında toplam 15 gole ulaştı. İsveçli yıldız ayrıca, MLS kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. (Akşam)

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