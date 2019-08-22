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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.08.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

MKE Ankaragücü'nde transfer beklentisi

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MKE Ankaragücü'nde transfer beklentisi

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, transfer tahtasının açılması konusundaki girişim ve transfer çalışmalarının olumlu bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Başkent ekibinin, İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maç öncesinde AA muhabirine konuşan Erkan, "Yönetimimiz ekonomik boyutu çözme gayretinde. Şu an için her şey çok olumlu." dedi.

Başkanla düzenli olarak her gün birebir toplantı yaptığını anlatan sportif direktör Erkan, "Başkan ve ekibi, transfer tahtası konusunda çalışma içinde olduklarını ve her gün daha iyi yol aldıklarını, daha iyiye gittiklerini bana aktardı. Sonuçlanması için bir kaç güne ihtiyacımız var. Bizler de oyuncularla görüşmelerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Transferde daha önce belirledikleri bazı isimlerin başka takımlara transfer olduğunu vurgulayan Erkan, "Yine de belirli seçenekler var. Bu seçeneklere start verildiği anda belirlediğimiz bölgeler için en iyisini alma gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Takımın 5 veya 6 oyuncuya daha ihtiyacı olduğunu anlatan Adnan Erkan, "Transfer tahtası açıldıktan sonra biz 5-6 oyuncu daha öngörüyoruz. Bir kaleci, orta saha, santrfor, iki kenar gibi 5-6 oyuncu isteğimiz var. Aminu Umar da transfer listesi içinde. Kendini ispat etmiş bir oyuncu." değerlendirmesini yaptı.

Tepkilere üzüldü

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, Süper Lig'in ilk maçında deplasmandaki Konyaspor karşısında takımın başında sahaya çıkması nedeniyle büyük tepki aldığını ifade etti.

Kendisinin takıma 1,5 ay önce sportif direktör olarak geldiğini anlatan Erkan, "Teknik adamlığa haiz şartlarımın olmasına rağmen sportif direktör olarak geldim. Gelinen süreçte Aykan Atik ve ekibi takımı gayet güzel bir şekilde lige hazırladı." şeklinde konuştu.

Teknik direktör konusunun tamamen başkanın tasarrufunda olduğunu dile getiren Erkan, şöyle devam etti:

"Teknik direktör arayışımız vardı. Bu isimde son günlerde netleşmeyince, benim de yardımcı antrenör noktasında lisansımın yetmesi neticesinde ben sahaya çıktım. Sahaya çıkınca sosyal medyada olumlu ve olumsuz tepkiler aldık. Benim görevim sportif direktörlük. Takımı hazırlayan da Aykan Atik ve ekibi. Benim böyle küçük payelere sığınacak bir durumum olmadığını paylaşmak isterim."

MKE Ankaragücünde transfer beklentisi

İstikbal Mobilya Kayserispor maçı son

Kural olarak 2 maça teknik direktörsüz olarak çıkabileceklerini hatırlatan Erkan, "Kasımpaşa öncesinde bir teknik direktörle sözleşme imzalamak zorundayız. Kayserispor maçına da aynı Konyaspor maçında olduğu gibi çıkabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerli teknik direktörlerin takıma gelmek istediğini anlatan Adnan Erkan, "Biz takıma antrenman veriyoruz ve futbolcuları belirliyoruz. Şu, teknik direktörümüz dendiğinde tüm bilgileri ona aktaracağız. Başkan inanılmaz bir şekilde çalışıyor. Ondan gelecek habere göre şekillenecek." diyerek sözlerini tamamladı.

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