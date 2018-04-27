MKE Ankaragücü'nde Süper Lig hesapları!
Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 33. hafta maçında yarın deplasmanda Grandmedical Manisaspor ile karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Başkent ekibinin, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Manisa ekibi karşısında galip gelmesi durumunda bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileme olasılığı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, mutlu sona ulaşmak için Ümraniyespor'un evinde Çaykur Rizespor, Boluspor'un da deplasmanda Eskişehirspor ile oynayacağı maçların sonuçlarını bekleyecek.
1. Lig'de 33. haftada oynanacak maçların ardından Süper Lig'e çıkacak iki ekibin netleşme ihtimali var.
Ligde 63 puanla lider durumda bulunan Çaykur Rizespor, kendisi gibi Süper Lig'e doğrudan çıkma mücadelesi veren ve haftaya 58 puanla üçüncü basamakta giren Ümraniyespor'a konuk olacak. Rize ekibi, İstanbul'dan 1 puanla dönmesi durumunda ligi ilk 2 içinde bitirmeyi garantileyerek, Süper Lig biletini alacak.
MKE Ankaragücü ise Manisa deplasmanında kazanıp, Ümraniyespor, Çaykur Rizespor'u yenemezse, Boluspor'un da Eskişehirspor'a puan kaybetmesi durumunda 2011-2012 sezonunda düştüğü Süper Lig'e dönmeyi garantileyecek, aksi durumda heyecan son haftaya taşınacak.
Ligde sezonun 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor, Gazişehir Gaziantep'i, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor'u, Boluspor da Denizlispor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
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