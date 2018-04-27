MKE Ankaragücü'nde Süper Lig hesapları!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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aa-spor
27.04.2018 - 15:29, Son Güncelleme:

MKE Ankaragücü'nde Süper Lig hesapları!

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MKE Ankaragücü'nde Süper Lig hesapları!

Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 33. hafta maçında yarın deplasmanda Grandmedical Manisaspor ile karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Başkent ekibinin, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Manisa ekibi karşısında galip gelmesi durumunda bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileme olasılığı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, mutlu sona ulaşmak için Ümraniyespor'un evinde Çaykur Rizespor, Boluspor'un da deplasmanda Eskişehirspor ile oynayacağı maçların sonuçlarını bekleyecek.

1. Lig'de 33. haftada oynanacak maçların ardından Süper Lig'e çıkacak iki ekibin netleşme ihtimali var.
Ligde 63 puanla lider durumda bulunan Çaykur Rizespor, kendisi gibi Süper Lig'e doğrudan çıkma mücadelesi veren ve haftaya 58 puanla üçüncü basamakta giren Ümraniyespor'a konuk olacak. Rize ekibi, İstanbul'dan 1 puanla dönmesi durumunda ligi ilk 2 içinde bitirmeyi garantileyerek, Süper Lig biletini alacak.
MKE Ankaragücü ise Manisa deplasmanında kazanıp, Ümraniyespor, Çaykur Rizespor'u yenemezse, Boluspor'un da Eskişehirspor'a puan kaybetmesi durumunda 2011-2012 sezonunda düştüğü Süper Lig'e dönmeyi garantileyecek, aksi durumda heyecan son haftaya taşınacak.
Ligde sezonun 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor, Gazişehir Gaziantep'i, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor'u, Boluspor da Denizlispor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

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