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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.10.2019 - 19:28, Son Güncelleme:

MKE Ankaragücü'nde seçimli genel kurul kararı!

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MKE Ankaragücü'nde seçimli genel kurul kararı!

MKE Ankaragücü, 1 ay içerisinde gerçekleştirmek üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı

İşte kulüpten yapılan o açıklama: 

Yönetim Kurulumuz Oağanüstü Seçimli Genel Kurul Kararı almıştır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Yönetim Kurulumuz, şu bilgileri paylaştı; “Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik sorunların çözümü, son günlerde yaşanan kaotik ortamının sona ermesi, taraftarlarımızın ve camiamızın beklentilerine cevap verecek daha güçlü bir Ankaragücü için yeni bir yapılanma ve daha güçlü bir Yönetim Kurulu oluşturulması amacıyla bir ay içerisinde gerçekleştirilmek üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alınmıştır.

Seçimli Genel Kurulun yeri ve tarihi ile ilgili açıklama daha sonra yapılacaktır.

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