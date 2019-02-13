Ankaragücü'nde Akhisarspor maçı hazırlıkları
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra koordinasyon ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Başkent ekibi, antrenmanın son bölümde ise dar alanda çift kale maç yaptı.
Sakatlıkları bulunan Tiago Pinto ve El Kabir, antrenmanda yer almadı.
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