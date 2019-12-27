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GeriFutbol MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 21:32,Son Güncelleme:/

MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

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MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 17. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını tamamladı

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Dar alan oyunu ve duran top çalışmasının ardından idman tamamlandı.

MKE Ankaragücü'nde sakat oyuncu bulunmazken, cezalı Ante Kulusic, Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek.

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MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı


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