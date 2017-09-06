MKE Ankaragücü, Umut Nayir'i renklerine bağladı

TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Süper Lig ekibi Osmanlıspor'da forma giyen Mehmet Umut Nayir'i transfer etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin altyapısında yetişen 24 yaşındaki forvet Mehmet Umut Nayir, kiralık olarak kadroya katıldı.

Mehmet Umut Nayir, doğup büyüdüğü kulübe geldiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Şimdiden taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ise Mehmet Umut Nayir'in sevdikleri bir futbolcu olduğunu vurgulayarak, "İnşallah oynadığı futbolla bize çok katkı yapacak. Umut'un transferinde gerekli kolaylığı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek'e teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



