MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu yarın yapılacak
MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karar doğrultusundaki genel kurul, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
24 Ekim Perşembe günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurulda 925 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
MKE Ankaragücü'nde 30 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda Mehmet Yiğiner yeniden başkan seçilmişti.
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