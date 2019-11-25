MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mert: "Ankaragücü çıkıştan önceki son virajda"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mert: "Ankaragücü çıkıştan önceki son virajda"
GeriFutbol MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mert: "Ankaragücü çıkıştan önceki son virajda"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
25.11.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mert: "Ankaragücü çıkıştan önceki son virajda"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mert: "Ankaragücü çıkıştan önceki son virajda"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, "Ankaragücü çıkıştan önceki son virajda. Bu yönetim bu işleri toparlayabilirse toparlayacak, toparlayamazsa Ankaragücü'nün gidişatı, sonu iyi olmaz." dedi.

Mert, Beştepe Tesisleri'nde Pasifik İnşaat ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Öncelikle başkent ekibinin 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalmaması için çalıştıklarını vurgulayan Mert, "5 futbolcunun hepsi ve menajerleriyle görüşmeler yapılıyor. Belli bir aşamaya gelindi. Süreç işliyor, bitirebilirsek size haber verebileceğiz. Ankaragücü çıkıştan önceki son virajda. Bu yönetim bu işleri toparlayabilirse toparlayacak, toparlayamazsa Ankaragücü'nün gidişatı, sonu iyi olmaz." diye konuştu.
"Menajerler, avukatlar buraya para yağıyor, bu işler hemen halledilecek diye görmesinler." ifadesini kullanan Mert, şöyle devam etti:

"Böyle bir şey yok. Yaşamsal faaliyetleri sürdürüyoruz. Enkaz edebiyatı yapmak istemiyoruz ama durum gerçekten iyi değil. 5 futbolcuyla ilgili toplam 5 milyon 278 bin avro FIFA'da eksi 3 puan için işlemleri bitmiş, bekleyen dosya var. Putsila 598 bin avro, Kone 1 milyon 503 bin avro, Orgill'in kulübü 541 bin avro, Kibong 170 bin avro, Bifouma 2 milyon 465 bin avro... İlk geldiğimiz günden itibaren bunlarla görüşmeye başladık. Bu kulübü yaşatırlarsa herkes parasını alır. Herkes 'ben bu paramı alacağım' derse de hiçkimse bir şey alamaz. Onlar da bu alacaklarını tahsis etmek istiyorlarsa mantıklı davranmalılar. Biz iyi niyetliyiz, bu borçları ödemeye geldik. Bir şekilde ödenecek ama ne kadar sürede, nasıl ödenir, orasına bakılacak. Futbolcular, menajerler, avukatlar da iyi niyetli olurlar ödeme planlarını kabul ederlerse bu iş çözülür. Çözülmezse biz Ankaragücü'nün bir alt lige düşmesine kahroluruz. Onların hiçbirisi de hiçbir şey alamaz."
Mert, bir yandan da transfer yasağını kaldırmak için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Geldiğimiz günden beri 4-5 kişilik bir ekip tamamen bu işlere odaklandık. Onlarla da görüşüldü, belli noktalara gelindi. Toplam dosya tutarı 80 milyona yakın. 80 milyon lira tek seferde ödenecek para değil, durumunuza göre yüzde 20-30'u taahhüt ediyorsunuz. Transfer yasağının açılması için onlardan izin yazısı alıyorsunuz." şeklinde konuştu.

Trabzonspordan son 9 sezonun en iyi puanı
Trabzonspor'dan son 9 sezonun en iyi puanı!

Göreve 31 Ekim'de geldiklerini hatırlatan Mert, şunları kaydetti:

"31 Ekim 2019'dan itibaren bize kim ne hizmet verdiyse zaten ödeyerek gidiyoruz. Bu, 'önceki borç bizim değil' demek değil. Bu Ankaragücü'nün borcu. Buraya yapılmış 300 milyon lira borç var. Bu borcun yapılandırılması için uğraşıyoruz. Aylık 7 milyon lira civarında futbolcu gideri var. Kulüp, transfer yasağını kaldıramadığı için eldeki futbolculara daha yüksek bedellerle sözleşmeler yapmış. Buranın sabit giderleriyle beraber kulübün aylık 8 milyon civarında gideri var. Geldiğimiz hafta, bizden önceki yönetimin taahhüt ettiği primleri ödedik. Burada bir devamlılık var. 'Onlar taahhüt etti, bizi ilgilendirmez' demiyoruz. Futbolcuların, personelin maaşlarının bir kısmını ödedik. Hemen hemen herkes burada bir para aldı. Bugüne kadar harcanan paranın tamamı yönetim kurulunun katkısıyla yapıldı."

Mert, eski yönetimin borçları yapılandırmak için yaptığı girişimlerden sonuç alamamasıyla ilgili soruya "Herhalde bizim kriterler uygun gelmiyor. Transfer yasağını açamamışsın, ligden düşmeye aday görünüyorsun, sponsorluk anlaşmaların yok. Banka seni riskli görüyor. Bizim öyle bir girişimimiz olur ama açıkçası sonuç alamayacağımız bir işle de çok uğraşmak istemiyoruz." yanıtını verdi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mert: Ankaragücü çıkıştan önceki son virajda

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (25.11.2019)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle