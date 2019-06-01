MKE Ankaragücü, Korcan Çelikay'ın sözleşmesini uzattı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde kaleci Korcan Çelikay'ın sözleşmesi uzatıldı.
MKE Ankaragücü Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun 25. haftasında Ankaragücü ile Bursaspor 0-0 berabere kalmıştı. Maçın perde arkasına göz atalım...
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