MKE Ankaragücü, Kasımpaşa maçına hazır
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Aykan Atik yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra 5'e 2 pas çalıştı.
Son bölümde yarım sahada taktik çalışılan antrenman yenilenme koşusuyla sona erdi.
MKE Ankaragücü kafilesi, bu akşam İstanbul'a gidecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle