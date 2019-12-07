Son 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda çıktığı son 2 müsabakayı kayıpsız geçti. Süper Lig'de 14. haftaya 17 puan ve averajla 9. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, bu akşam saat 17.30'da hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabakada Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ligde 9 puanla 17. durumda bulunan MKE Ankaragücü son 5 maçında puan alamadı. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Andre Poko ve Yusuf Talum bu akşamki maçta forma giyemeyecek.



MKE Ankaragücü ile 41. randevu



Süper Lig'de en çok karşılaştığı takımlardan MKE Ankaragücü ile 41. kez mücadele edecek Göztepe, daha önceki maçlarda 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 48 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 40 gol gördü. Geçen sezon rakibini Kayseri'de oynanan müsabakada 3-0'lık skorla geçen Göztepe, ligin son haftasında İzmir'deki karşılaşmayı da 2-1 kazanarak ligde kalmıştı.

MKE Ankaragücü Göztepe maçı ne zaman saat kaçta?

MKE Ankaragücü Göztepe maçı bugün saat 17:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...

İstatistikler

Ankaragücü ile Göztepe arasında oynanan son 13 Süper Lig maçı berabere bitmezken, galibiyet sayılarında İzmir ekibinin 8-5'lik üstünlüğü bulunuyor. Ankaragücü deplasmanında çıktığı son yedi Süper Lig maçının dördünü kazanan Göztepe, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 13 karşılaşmanın toplamında alabilmişti. Son beş iç saha maçının sadece birini kazanabilen Ankaragücü, bu karşılaşmaların üçünde gol sevinci yaşayamadı. Deplasmanda çıktığı son iki maçı gol yemeden kazanan Göztepe, daha uzun bir seriyi en son Ekim-Kasım 1966'da yakalamıştı.

Süper Lig'in son beş haftasında puan alamayan tek takım olan Ankaragücü, aynı zamanda bu süreçte en fazla gol yiyen iki ekipten biri. Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri Göztepe. Süper Lig'de şu ana kadar en az net gol pozisyonuna giren ve en düşük gol beklentisi yakalayan takım Ankaragücü. Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son iki gole doğrudan katkı sağlayan Aydın Karabulut, daha önceki 14 karşılaşmada bir gol katkısı yapabilmişti. Son iki Süper Lig maçında da fileleri havalandıran Andre Castro, daha önce forma giydiği 52 karşılaşmada sadece bir gol alabilmişti.

Bu sezon Göztepe formasıyla ligde en fazla gol atan oyuncu olan Alpaslan Öztürk, şu ana kadar hiçbir Süper Lig sezonunda dört gol kaydetmedi.

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