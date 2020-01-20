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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 13:48,Son Güncelleme:/

MKE Ankaragücü galibiyeti unuttu

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MKE Ankaragücü galibiyeti unuttu

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta galip gelemedi.

Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan başkent ekibinin galibiyet hasreti 12 maça çıktı. Sarı-lacivertli ekip, 12 maçlık süreçte 8 yenilgi, 4 beraberlik aldı.

Sezonun ikinci yarısına kötü başlayan başkent temsilcisi, ilk devrenin son 3 haftasında Galatasaray, Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Son galibiyetini başkent derbisinde aldı

Transfer yasağı bulunan MKE Ankaragücü, ligdeki son galibiyetini 7 yıl aradan sonra oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne karşı 2-1'lik skorla elde etmişti. MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, 6. haftada oynanan maçta Gençlerbirliği'nin başında yer alıyordu.

Sarı-lacivertli ekip, 12. haftada göreve gelen Mustafa Kaplan yönetiminde henüz galibiyetle tanışamadı. Kaplan, MKE Ankaragücü'nün geçen sezon kümede kalmasında ise önemli rol oynamıştı.

Ligde 12 puanla 17. sırada yer alan başkent temsilcisi, 19. hafta maçında son sıradaki Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

MKE Ankaragücü'nün bu sezon son 12 maçta aldığı sonuçlar ise şöyle:

Hafta Karşılaşma Skor
7 Demir Grup Sivaspor-MKE Ankaragücü 3-1
8 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 0-0
9 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü 2-0
10 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK 1-2
11 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü 2-1
12 MKE Ankaragücü-Trabzonspor 0-3
13 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü 5-0
14 MKE Ankaragücü-Göztepe 1-3
15 Galatasaray-MKE Ankaragücü 2-2
16 Antalyaspor-MKE Ankaragücü 2-2
17 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor 2-2
18 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor 0-1 

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