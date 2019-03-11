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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.03.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

MKE Ankaragücü, eski yönetimin borçlarından şikayetçi

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MKE Ankaragücü, eski yönetimin borçlarından şikayetçi

MKE Ankaragücü Kulübü, 2010 yaz transfer döneminde kadroya katılan Sestak ve Klukowski'nin alacaklarının ödenmeye devam edildiğini bildirdi.

MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün maddi sıkıntılar yüzünden kapanma aşamasına gelmesine rağmen Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi başardığı hatırlatılarak, "12 yeni transfer yaparak ikinci devreye bambaşka bir takım hüviyetinde başlayan MKE Ankaragücü'nün devre arası transfer sürecinde kadrosuna kattığı futbolculara yaptığı ödemeler sonucu, Stanislav Sestak ve Michael Klukowski ile ilgili taksitleri ödeyemediği ortaya çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, geçmiş dönemde transfer edilen Sestak ve Klukowski'nin alacaklarının ödenmeye devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Ahmet Gökçek'in MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığı'nı yürüttüğü dönemde yapılan transferlerle sarı-lacivertli takımın başı hala büyü dertte. Zamanında yapılan yanlış hamleler sonucu 10 yıl öncesine ait borçlarla karşı karşıya kalan sarı-lacivertli kulüp, Sestak ve Klukowski ile ilgili taksitleri bir hafta içinde ödeyemezse büyük bir sıkıntı yaşayabilir. Kulüp, söz konusu taksit ödemelerini yapamazsa FIFA'nın katı kurallarıyla karşı karşıya kalıp puan silme cezası alabilir."

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