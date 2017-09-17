MKE Ankaragücü, Çaykur Rize'yi gole boğdu!

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Alper Ulusoy, Oğuz Terzi, İlker Takpak
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ümit Kurt, Özgür Çek (Dk. 58 Lincoln), Petrucci, Recep Niyaz (Dk. 80 Robin Yalçın), Mehmet Uslu, Süleyman Koç, Samudio, Kweuke (Dk. 44 Oğulcan Çağlayan)
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Alihan Kubalas, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay (Dk. 66 Abdülkadir Kayalı), Putsila, Nduka (Dk. 25 Dieng) (Dk. 86 Kenan Özer), Arif Morkaya, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak
Goller: Dk. 12 ve 90+2 İlhan Parlak, Dk. 49 Alihan Kubalas, Dk. 89 Kenan Özer (MKE Ankaragücü), Dk. 19 Samudio (penaltıdan) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Samudio, Dk. 67 Petrucci (Çaykur Rizespor), Dk. 62 Gençer Cansev, Dk. 73 Erdem Özgenç, 90+1 Abdülkadir Kayalı (MKE Ankaragücü)