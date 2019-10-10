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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Haber Giriş: 10.10.2019 - 20:40, Son Güncelleme:

MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Maç saat kaçta?

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MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Maç saat kaçta?

EURO 2020 Elemeleri kapsamında Süper Lig'de verilen bir haftalık aranın ardından, MKE Ankaragücü Beşiktaş'ı konuk edecek. Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede, son maçında Alanyaspor'u mağlup eden siyah beyazlılar üç puan almak için performans sergileyecek. Ankaragücü ise kendi evinde galibiyet peşinde koşacak. Peki, MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Maç saat kaçta?

Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sezona beklediği gibi başlayamayan Beşiktaş son maçında 2-0 mağlup ettiği Alanyaspor maçının ardından, ligde liderlik koltuğuna ortak olmak için mücadele edecek. Maça günler kala, futbolseverler MKE Ankaragücü Beşiktaş maçına yönelik bilgileri merak etmeye başladı. İşte, MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı detayları.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak. Maçın kanal bilgisi ise henüz belli olmadı.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIKLAR SÜRÜYOR

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan N’Koudou yaklaşık 1 ay, Oğuzhan Özyakup yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş, evinde galip geldiği Alanyaspor müsabakasında üç futbolcusunu kaybetmişti. Ameliyat olan Dorukhan Toköz, sahalardan en az 5 ay uzak kalacak. Nkoudou'nun ise sahalara dönmesinin 1 ay süreceği kaydedildi.

Uzun sürenin ardından ilk 11'e dönen Oğuzhan Özyakup ise 2-3 haftalık periyodun ardından antrenmanlara başlayacak.

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