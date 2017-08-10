MKE Ankaragücü artık transfer yapabilecek

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün kulüp başkanı Mehmet Yiğiner, takımlarına verilen transfer yasağının kaldırıldığını ve futbolcularla sözleşme imzalamaya başladıklarını belirtti.

Başkan Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Transfer yasağımızı kaldırdık. Sözleşmeleri imzalamaya başladık. Yasağımızın kalkmasında bize destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürler ediyoruz. Eğer bu takım sahaya çıkıyorsa sayın Erdoğan sayesinde." diye konuştu.

Sponsor bulmalarında yardımcı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e de teşekkür eden Yiğiner, "Bize inananları ve bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. İnşallah bu sezon başarılı sonuçlar alarak Süper Lig hedefimize ulaşırız. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



