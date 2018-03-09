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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriMKE Ankaragücü - Adanaspor maçı 2 günde tamamlandı!
Futbol MKE Ankaragücü - Adanaspor maçı 2 günde tamamlandı!
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Sıradaki Haber:Şok iddia! Buffon...

Futbol
dha
09.03.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

MKE Ankaragücü - Adanaspor maçı 2 günde tamamlandı!

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MKE Ankaragücü - Adanaspor maçı 2 günde tamamlandı!

SPOR Toto 1’inci Lig’in 26’ncı hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında Adanaspor’u konuk etti. Dün başlayan ve karşılaşma bugün MKE Ankaragücü’nün 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 9’uncu dakikasında stat aydınlatma sisteminde arıza oldu ve bazı bölümlerin elektrikleri kesildi. Karşılaşmanın hakemi Bülen Birincioğlu 6 dakika bekledi ve iki takımı çağırarak oynayıp oynamayacaklarını sordu. Oynarız cevabı alan Birincioğlu, yetersiz ışıklara rağmen maçı başlattı.

29’uncu dakikada Kenan’ın sağ taraftan yaptığı ortaya Mehmet Umut Nayır’ın yükselerek vurduğu kafada top, yan direkten oyun alanına döndü.

33’üncü dakikada Kenan’ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde olan Yusuf’un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

TATİL EDİLEN MAÇ YENİDEN BAŞLADI

Karşılaşmanın 39’uncu dakikasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle ertelenen karşılaşma bugün aynı dakikadan başladı.

45+6’inci dakikada Kenan Özer sağ çaprazdan ceza sahasına girerken çektiği şut az farkla auta gitti.

İlk yarının bitişinin ardından Adanasporlu futbolcular önce maçın hakemi ardından ise tribündeki seyircilerle tartıştılar.

49’uncu dakikada Adanaspor sol taraftan Gökhan ile geliştirdiği atakta topa son olarak Tevfik’in kafa vuruşu direk dibinden auta çıktı.

51’inci dakikada Adanaspor savunmadan çıkarken Renan Da Silva’nın kaptırdığı topta Mehmet Umut Nayır ceza sahasına girmeden çektiği şut ağlarla buluştu: 2-0.

61’inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Oğuzhan Aynaoğlu’nun yaptığı ortada kaleci Korcan ileri çıkınca top ağlara gitti: 2-1.

70’inci dakikada sağ taraftan yapılan ortada savunmadan Emre topu uzaklaştırmak istedi. Top Kenan’a çarparak keleye yöneldi. Kaleci Hayrullah son anda topa sahip oldu.

74’üncü dakikada Kenan ceza sahasına girerken topu boş pozisyonda olan Sedat’a aktardı. Sedat kale yerine topu auta attı.

82’nci dakikada Nelson’un pasıyla ceza sahasına giren Uche Kalu’nun şutunda top kaleci Korcan’ı geçerek arka direkten auta çıktı.

90+3’üncü dakikada Adanaspor Bilal ile gole çok yaklaştı. Ceza sahasına yapılan ortada Bilal’in kafası kaleci Korcan’ı da geçerek direk dibinden auta çıktı.

Karşılaşma 2-1 MKE Ankaragücü’nün üstünlüğü ile son buldu.

STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay (Dk. 85 Gençer Cansev), Alihan Kubalas, Abdülkadir Kayalı, Kenan Özer (Dk. 90+1 Herhat Kiraz), Mehmet Sak, Enes Kubat (Dk. 76 İlhan Parlak), Mehmet Umut Nayır, Arif Morkaya, Yusuf Abdioğlu.

ADANASPOR: Hayrullah Mert Akyüz, Emre Can Çoşkun, Gökhan Süzen, Magaye Nelson, Berkan Yıldırım, Oğuzhan Aynaoğlu (Dk. 78 Abdulaziz Solmaz), Tevfik Altındağ, Mustafa Sevgi (Dk. 84 Bilal Yener Arıca), Renan Da Silva (Dk. 72 Uche Kalu), Ronei Reis, Yakup Demir.

SARI KARTLAR: Kenan Özer, Mahmut Akan, İlhan Parlak, Yusuf Abdioğlu (Ankaragücü) - Nelson, Bekir Yılmaz, (Adanaspor)

GOLLER: Dk. 33 Yusuf Abdioğlu, Dk. 51 Mehmet Umut Nayır (Ankaragücü) - Dk. 61 Oğuzhan Aynaoğlu (Adanaspor)

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