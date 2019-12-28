MKE Ankaragücü 2-2 Denizlispor

Karşılaşmanın 10. dakikasında Denizlispor'da Barrow direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 10 kişi kalan Denizlispor 22. dakikada Mustafa Yumlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının bitimine dakikalar kala Ege ekibi Rodallega'nın golüyle skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı Denizlispor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıda ise ev sahibi ekip baskısını arttırdı. 66. dakikada Scarione attığı golle durumu 2-1'e getirdi. Scarione 84. dakikada yeniden sahneye çıktı. Attığı şık golle durumu 2-2 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım sahadan bir puanla ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada Cebrail Karayel’in yaptığı ortada ceza sahasında müsait pozisyonda bulunan Faty’nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

22. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

35. dakikada Kitsiou’nun yerden ön direğe yaptığı ortada Orgill yakın mesafeden topu auta attı.

39. dakikada Canteros’un ortasına ceza sahası içerisinde Faty’nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

45+1. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe vuruşunda Rodallega kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 0-2

Maçın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

50. dakikada Pinto'nun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Kitsiou'nun hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

57. dakikada Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, sağına gelen topu kornere çeldi.

59. dakikada Scarione'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Stackhowiak'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Kitsiou'nun önüne düştü. Yunan futbolcunun penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

63. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında ceza sahasına giren Pinto, topu yerden içeriye çevirdi. Orgill'in bekletmeden yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.

66. dakikada MKE Ankaragücü farkı bire indirdi. Scarione'nin, ceza sahası sol çaprazda rakiplerinden sıyrıldıktan sonra çektiği sert şutta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-2.

78. dakikada Pazdan'ın hatası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşunda, top direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

84. dakikada başkent ekibi beraberliği yakaladı. Scarione'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, top kalecinin solundan filelere gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 bitti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Bilal Gölen

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas (Dk. 57 Scarione), Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 81 Sadaev), Faty, Kitsiou, Canteros (Dk. 55 Aydın Karabulut), İlhan Parlak, Orgill

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru (Dk. 63 Sapunaru), Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Sackey (Dk. 87 Mbamba), Murawski, Sacko (Dk. 74 Estupinan), Aissati, Barrow, Rodallega

Goller: Dk. 22 Mustafa Yumlu, Dk. 45 1 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 66 ve 84 Scarione (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 10 Barrow (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Alihan Kubalas, Dk. 44 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 81 Murawski (Yukatel Denizlispor)

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