Mızrak ustası oyuna katıldı 

Yeni kahramanın oyuna katılmasıyla birlikte “Artan Çağırma” güncellendi ve yeni kahramanın şerefine etkinlik düzenlenecek.

Netmarble Games, mobil RPG Seven Knights için Karl Heron adlı yeni bir kahraman çıkardıklarını bugün duyurdu. Kudretlendirilmeye hazır yeni bir kahraman olan Karl Heron, çift mızrak kullanan bir saldırı kahramanı ve evrensel kahramanlarla birlikte oynanması öneriliyor. Yanındaki evrensel kahramanların anormal etkilere direnme ihtimallerini artırıyor ve aldıkları fiziksel hasarı azaltan pasif bir etkisi bulunuyor.

Karl Heron’un ilham kaynağı kuşlar

Teo tarafından bozguna uğratıldıktan sonra Karl Heron, Gece Kargası’na katılarak bağlılık yemini etti. Bir süre serbestçe gezdikten sonra, Yeonhee ve Kara Şövalyeler’in gitgide büyüyen tehdidi ve Teo’nun geri gelmesini isteyen mektubunun üzerine Gece Kargası üssüne döndü. Eski Dört Lord’dan biri olan Teo liderliğindeki bir Gece Kargası grubundan olan Karl Heron’un yetenekleri kuşlardan esinlenmiş.

Etkinlik var, kaçırmayın

Karl Heron’u oyuna gelişinin şerefine, Netmarble Artan Çağırma özelliğini de güncelledi. Yedi kere Karl Heron Artan Çağırma yapan oyuncular, garantili olarak 4 yıldız Karl Heron kazanacak.

Bunların yanında Netmarble, kahramanların yeteneklerini arttıran bir oyun içeriği olan Limit Kırma İçin Araştırma Şimdi Bitir seçeneğini oyuna ekledi. Eskiden oyuncuların önce kahraman ve mascot göndererek, belli bir sürenin sonunda ödül aldıkları Araştırma bölümünü tamamlamaları gerekiyordu. Artık bu yeni seçenek sayesinde oyuncular daha rahat bir oynanış elde edecek.

Dünya çapında son derece popüler olan Seven Knights, 500’ün üzerinde farklı karakter biriktirip geliştirerek eğlenebileceğiniz sıra tabanlı mobil bir RPG’dir.