Mizgin Ay: 24 saat çalışıyorum

Genç atlet ile yapılan söyleşi sizlerle:

“ATLETİZME ŞANS ESERİ BAŞLADIM”

* Ailen Batman’dan Ankara’ya göçmüştü seneler önce... Peki sen sporla ilk ne zaman tanıştın?

- Ankara’da, mahallede oyun olarak arkadaşlarımla futbol oynardık. 10 yaşımda atletizme başladığımda, devamında direkt atletizme yöneldim. Futbol oynarken top sektirip, gol atmayı çok severdim. Şans eseri atletizmle tanıştım. Biz Beypazarı ilçesinde oturuyorduk. 15 yıldır Beypazarı’nda tarama yapan bir antrenör vardı. Şehirde 4 ve 5. sınıfa giden ne kadar çocuk varsa hepsinin derecelerini ölçüyordu. Ben 50 metre koşmuştum ve son 15 yıldaki en iyi derece bana ait çıktı. 8,13’lük bir derece yapmıştım. Öyle başladım atletizme...

“ATLETİZMDEN KAÇIP, FUTBOLA KOŞARDIM!”

- İlk 1 yıl sadece oyun oynuyorduk 130-150 çocuktuk. Ondan sonraki yıl koşulara başladık. Bu açıkçası bana yorucu ve sıkıcı gelmişti ilk başlarda. Kaçmaya başladım, okulun bahçesinde top oynuyordum. Sonraki yıllarda artık babam beni antrenmana zorla götürüyordu. Ondan sonraki yıllarda profesyonel oldum ve bunu bir iş olarak görmeye başladım.

- İlk yıllarımda sadece Türkiye’de 5. oldum. Ondan sonraki yıl Türkiye şampiyonu olunca atletizmi sevmeye başladım. Türkiye şampiyonu olduğumda 14 yaşımdaydım. 3-4 yıldır Türkiye’de hiç geçilmedim, 31 Türkiye rekoru kırdım. Çok seviyorum koşmayı. Şimdi, “İyi ki bu sporu seçmişim” diyorum.

“BATMAN’I ZİYARET EDECEĞİM”

* Batman’da yaşadıklarına dair bir şeyler hatırlıyor musun?

- 2000 yılında doğdum, doğar doğmaz Beypazarı’na göçmüşüz. Artık Beypazarlı gibiyim. Ama oraya gitmeyi istiyorum. Batman’ı da ziyaret edeceğim.

“24 SAATİMİ ATLETİZME AYIRIYORUM!”

* Günde ne kadar süreni bu spora ayırıyorsun?

- Günün 24 saatini ayırıyorum gerçekten. Yatmadan önce düşünüyorum; yarınki antrenman nasıl olacak, yarış nasıl olacak diye... 3-4 saat antrenman sürüyor. Ondan sonra okula gidiyorum, sonra antrenman ve eve gidip uyuyorum. Tüm günüm böyle geçiyor.

“YARIŞI DÜŞÜNMEYİNCE, DAHA İYİ OLUYOR”

* Yarış psikolojisi nasıl oluyor? Yarıştığın süreçten bir şeyler hatırlıyor musun?

- Yarışırken her yarışta olduğu gibi çok heyecanlanıyorum. Bir tek Dünya Şampiyonası’nda heyecanlanmadım, sebebini gerçekten bilmiyorum. Ankara’daki yarışlarda heyecanlanıyorum. İl birinciliği ve Türkiye Şampiyonası’nda da heyecan var. Benim için aslında hepsi aynı. “Koşacaksın, acı çekeceksin ve bitecek, sonu güzel olacak” diye düşünüyorum. 100 metre hemen bitiyor. Ama 200 metrede düşünme payı oluyor. Onu da bırakmak lazım. Koşarken, “Burayı da geçeceksin ve bitecek” diyorum. Bunları düşünmemem ve sadece yarışa, kendime odaklanmam gerekiyor. Düşünmediğinde daha iyi oluyor.

“ZÜLFÜ LİVANELİ KİTAPLARINI ÇOK SEVİYORUM”

* Boş zamanlarında neler yapıyorsun?

- 1-2 yıl önceye kadar telefona çok bağlıydım. Antrenman sonraları telefonu alırdım elime. O da dikkatimi bozuyordu. Ondan sonra artık telefonu kullanmadım, hocama verdim. 2 yıldır derecelerim çok iyi çıkıyor. Yine telefonum var ama fazla kullanmıyorum. Hobi olarak yeni yeni kitap okumaya başladım. Zülfü Livaneli’nin çok sevdiğim Mutluluk kitabı var. Bir de Kardeşimin Hikayesi diye bir kitabı var. Onlar çok hoşuma gidiyor, roman tarzı.

‘BARIŞ’ İÇİN KOŞACAK OLMAK HEYECAN VERİCİ

Milli atlet Mizgin Ay, bugünkü Turkcell Gelibolu Maratonu’na ilişkin olarak da, “Bu maratona katılacak olmak bu tarihi yarımadada ‘barış’ için koşacak olmak, beni çok heyecanlandırıyor. Yıllar önce vatan uğruna şehit olanların şehit düştüğü yerde o havayı teneffüs etmeyi düşünmek bile tarifi zor bir duygu. 1 Ekim Pazar günü Turkcell Gelibolu Maratonu’nda ben de koşacağım, tüm sporseverleri de birlikte koşmak için Gelibolu’ya davet ediyorum” dedi.

KAAN TERZİOĞLU: “TÜM SPORSEVERLERİ BEKLİYORUZ”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise, Gelibolu Maratonu ve Mizgin Ay’a dair, “Türk atletizmine verdiğimiz desteğin sonucunda Mizgin Ay gibi dünya şampiyonları çıkmasının gururunu yaşıyoruz. Mizgin’in, Turkcell Gelibolu Maratonu’nda onur konuğu olarak koşması da bizi ayrıca mutlu ediyor. Ayrıca geçen sene Çanakkale’ye Mektuplar projemizdeki cevaplanmış mektuplara verilen yanıtlar ve maratonda yer alan katılımcılar anısına 10 bin fidan dikilerek bir Turkcell Barış Ormanı hayata geçirmiştik. Şimdi bu ormana 10 bin fidan daha ekleyerek ‘Barış’ı daha da büyüteceğiz. Bu anlamlı topraklardaki maratonumuzda tüm sporseverleri koşmaya davet ediyorum” diye konuştu.

TURKCELL BARIŞ ORMANI’NA 10 BİN FİDAN DAHA DİKİLECEK

* Turkcell Gelibolu Maratonu, Türkiye’nin ilk tematik maratonu.

* Katılımcılar 4 farklı kategoride koşacak: 42 kilometrelik maraton, 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometre koşusu, halk koşusu.

* Katılımcılar, yine Gelibolu Tarihi Yarımadası’nın ruhunu gerçekten yaşayabilecek. Turkcell Gelibolu Maratonu’nun bu sebeple bir para ödülü bulunmuyor.

* Geçen sene, Çanakkale’de yitip giden canlar için yazılan mektuplar ve katılımcıların anısına 10 bin fidan ekilerek bir Turkcell Barış Ormanı oluşturuldu. Bu orman, yangın nedeniyle zarar gören Güzelyalı’da bir bölgeye yapıldı. Bu sene 10 bin fidan daha eklenerek Turkcell Barış Ormanı büyütülecek.

* Maratonda katılımcılar için zaman sınırı 6.5 saat. Bu süre içinde yarışı noktalayan bütün sporcular sertifika ve madalyalarını almaya hak kazanacaklar.

* Geçen sene yaklaşık 6000 kişi katıldı ve bu heyecanı yaşadı.

* Turkcell Gelibolu Maratonu tüm kategori yarışları geçen sene olduğu gibi Morto Koyu’ndan başlayıp yine Morto Koyu’nda noktalanacak.