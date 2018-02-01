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Mitrovic'in golü Club Brugge'a yetmedi

Beşiktaş'tan geçtiğimiz hafta Belçika'nın Club Brugge takımına kiralık olarak giden Mitrovic, Standard Liege ile oynanan kupa maçında 45 dakika forma giyip 1 gol attı ancak Club Brugge sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

İHA
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Belçika Kupası Yarı Final ilk maçında Club Brugge, Standard Liege ile deplasmanda karşılaştı. Ev sahibi ekip Emond'un 19 ve 25. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'tan kiralık olarak Club Brugge'a transfer olan Matej Mitrovic, 46. dakikada oyuna dahil oldu. İkinci yarıya da hızlı başlayan Standard Liege, Emond'un 54 ve Edmilson'un 57. dakikada attığı gollerle durumu 4-0'a getirmeyi başardı. Club Brugge'ün tek sayısı ise 82. dakikada Mitrovic'ten geldi. İki takım, 8 Şubat'ta rövanş karşılaşmasında Club Brugge'ün sahasında karşı karşıya gelecek.

MitrovicClub BruggeStandard LiegeBelçika Kupası Yarı Final

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