Mitroglou 'tarihi' golü yorumladı!
Galatasaray'a attığı golle galibiyeti getiren Yunan golcü Mitroglou, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Yunan golcü attığı son dakika golünü yorumlarken, "Uzun bir top geldi, Donk'un hakkını yememek lazım, pozisyonu asla bırakmadı. Kaleci hata yaptı, ben de fırsatı değerlendirdim ve gol oldu. Takım arkadaşlarım geldiğim ilk günden beri bana hep destek oluyor. Onlara teşekkür ediyorum. Golden sonra sevincimizi gördünüz, biz büyük bir aileyiz." diye konuştu.
Öte yandan Mitroglou, Galatasaray formasıyla gol atan ilk Yunan futbolcu oldu.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle