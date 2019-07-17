Mitroglou şansını tüketti
Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim’in bir şans daha verdiği Kostas Mitroglou’nun İstanbul performansının hayal kırıklığı olduğu ortaya çıktı.
Sarı kırmızılıların 4 Temmuz’da başlayan ve 10 gündür devam eden ve Florya’da gerçekleşen antrenmanlarında Mitroglou’nun sergilediği performansı, teknik heyet yeterli görmedi.
31 yaşındaki oyuncunun özellikle taktik antrenmanlardaki form grafiğini başarısız bulundu. Yolların ayrılması bekleniyor.
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