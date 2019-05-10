Mitroglou, Rize maÃ§Ä±nda oynayacak mÄ±?

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
10.05.2019 - 11:20, Son GÃ¼ncelleme:

Mitroglou, Rize maçÄ±nda oynayacak mÄ±?

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Mitroglou, Rize maçÄ±nda oynayacak mÄ±?

Lider Galatasaray, Spor Toto SÃ¼per Lig'in 32. haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda Ã‡aykur Rizespor ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â

Ã‡aykur Didi StadÄ±'nda saat 16.00'da baÅŸlayacak maÃ§Ä± hakem Serkan Ã‡Ä±nar yÃ¶netecek.Â  SÃ¼per Lig'de geÃ§en hafta oynanan derbide BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 2-0 maÄŸlup ederek liderliÄŸi 21 hafta sonra averajla devralan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, ikinci yarÄ±nÄ±n formda ekibi Ã‡aykur Rizespor'a konuk olacak.Â 
Galatasaray, rakibini maÄŸlup ederek ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±ndaki avantajÄ±nÄ± devam ettirmek istiyor.Â 

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda SÃ¼per Lig'in ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbul'da oynanan maÃ§, Galatasaray 2-0 Ã¶ne geÃ§mesine raÄŸmen 2-2 beraberlikle sonuÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Belhanda cezalÄ±, Mitroglou sakatÂ 

Galatasaray'da Younes Belhanda sarÄ± kart cezasÄ±, Konstantinos Mitroglou ise sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle forma giyemeyecek.Â  SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte BeÅŸiktaÅŸ derbisinde sarÄ± kart gÃ¶rerek cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸen FaslÄ± orta saha oyuncusu Belhanda, Ã‡aykur Rizespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda sahadaki yerini alamayacak.Â 

SakatlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼ren Yunan santrfor Mitroglou da Karadeniz temsilcisine karÅŸÄ± mÃ¼cadele edemeyecek.Â 

ÃœÃ§ futbolcu kart sÄ±nÄ±rÄ±ndaÂ 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte Ã¼Ã§ futbolcu sarÄ± kart cezasÄ± sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor.Â  Galatasaray'da Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre TaÅŸdemir, yarÄ±nki mÃ¼sabakada sarÄ± kart gÃ¶rmeleri durumunda 33. haftadaki kritik Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda forma giyemeyecek.Â 

Ligde maÄŸlubiyeti unuttuÂ 

Teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in Ã¶ÄŸrencileri, Spor Toto SÃ¼per Lig'deki son 17 maÃ§Ä±nda maÄŸlup olmadÄ±.Â  SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, ligin 14. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a 1-0 yenildikten sonra Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabakalarda 11 galibiyet ve 6 beraberlik aldÄ±.Â 

Deplasman maÃ§larÄ±nda zorlanÄ±yorÂ 

Galatasaray, bu sezon deplasmanlardaki maÃ§larda iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bir performans sergiledi.Â  SÃ¼per Lig'de iÃ§ sahada 35 maÃ§la kendisinin en uzun yenilmezlik rekorunu tekrarlayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, dÄ±ÅŸ sahada ise istediÄŸi sonuÃ§larÄ± almakta zorlanÄ±yor.Â 

Bu sezon sahasÄ±nda 12 galibiyet, 4 beraberlikle 40 puan toplayan Galatasaray, deplasmanda ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan elde edebildi.Â 

Ligde bu sezon tÃ¼m yenilgilerini deplasmanda yaÅŸayan Galatasaray, ayrÄ±ca son 8 dÄ±ÅŸ saha maÃ§Ä±nÄ± kaybetmedi. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, bu sÃ¼reÃ§te 3 galibiyet, 5 beraberlik aldÄ±.

Fatih Terim aÃ§Ä±kladÄ± Transfer...
Fatih Terim açÄ±kladÄ±! Transfer...

Mitroglou Galatasaray'a Fransa Ligue 1'den transfer olmuÅŸtu...

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