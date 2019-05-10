Mitroglou, Rize maÃ§Ä±nda oynayacak mÄ±?

Mitroglou, Rize maçÄ±nda oynayacak mÄ±?
Lider Galatasaray, Spor Toto SÃ¼per Lig'in 32. haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda Ã‡aykur Rizespor ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â
Ã‡aykur Didi StadÄ±'nda saat 16.00'da baÅŸlayacak maÃ§Ä± hakem Serkan Ã‡Ä±nar yÃ¶netecek.Â SÃ¼per Lig'de geÃ§en hafta oynanan derbide BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 2-0 maÄŸlup ederek liderliÄŸi 21 hafta sonra averajla devralan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, ikinci yarÄ±nÄ±n formda ekibi Ã‡aykur Rizespor'a konuk olacak.Â
Galatasaray, rakibini maÄŸlup ederek ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±ndaki avantajÄ±nÄ± devam ettirmek istiyor.Â
Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda SÃ¼per Lig'in ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbul'da oynanan maÃ§, Galatasaray 2-0 Ã¶ne geÃ§mesine raÄŸmen 2-2 beraberlikle sonuÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Belhanda cezalÄ±, Mitroglou sakatÂ
Galatasaray'da Younes Belhanda sarÄ± kart cezasÄ±, Konstantinos Mitroglou ise sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle forma giyemeyecek.Â SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte BeÅŸiktaÅŸ derbisinde sarÄ± kart gÃ¶rerek cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸen FaslÄ± orta saha oyuncusu Belhanda, Ã‡aykur Rizespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda sahadaki yerini alamayacak.Â
SakatlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼ren Yunan santrfor Mitroglou da Karadeniz temsilcisine karÅŸÄ± mÃ¼cadele edemeyecek.Â
ÃœÃ§ futbolcu kart sÄ±nÄ±rÄ±ndaÂ
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte Ã¼Ã§ futbolcu sarÄ± kart cezasÄ± sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor.Â Galatasaray'da Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre TaÅŸdemir, yarÄ±nki mÃ¼sabakada sarÄ± kart gÃ¶rmeleri durumunda 33. haftadaki kritik Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda forma giyemeyecek.Â
Ligde maÄŸlubiyeti unuttuÂ
Teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in Ã¶ÄŸrencileri, Spor Toto SÃ¼per Lig'deki son 17 maÃ§Ä±nda maÄŸlup olmadÄ±.Â SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, ligin 14. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a 1-0 yenildikten sonra Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabakalarda 11 galibiyet ve 6 beraberlik aldÄ±.Â
Deplasman maÃ§larÄ±nda zorlanÄ±yorÂ
Galatasaray, bu sezon deplasmanlardaki maÃ§larda iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bir performans sergiledi.Â SÃ¼per Lig'de iÃ§ sahada 35 maÃ§la kendisinin en uzun yenilmezlik rekorunu tekrarlayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, dÄ±ÅŸ sahada ise istediÄŸi sonuÃ§larÄ± almakta zorlanÄ±yor.Â
Bu sezon sahasÄ±nda 12 galibiyet, 4 beraberlikle 40 puan toplayan Galatasaray, deplasmanda ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan elde edebildi.Â
Ligde bu sezon tÃ¼m yenilgilerini deplasmanda yaÅŸayan Galatasaray, ayrÄ±ca son 8 dÄ±ÅŸ saha maÃ§Ä±nÄ± kaybetmedi. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, bu sÃ¼reÃ§te 3 galibiyet, 5 beraberlik aldÄ±.
Mitroglou Galatasaray'a Fransa Ligue 1'den transfer olmuÅŸtu...
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