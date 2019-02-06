Mitroglou krizi! Fransızlar yazdı...
Galatasaray'ın Olimpik Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou'nun transfer süreciyle ilgili Fransız basını gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Buna göre Yunan golcüyle ilgili olarak yönetim ile Fatih Terim arasında büyük bir anlaşmazlık söz konusu.
Galatasaray, bir süredir yaşadığı golcü sıkıntısını devre arasında Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou transferleriyle aşmıştı.
Cim Bom'un 1,5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou, takımının Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada ilk maçına çıkmıştı.
Yalnızca 55 dakika oyunda kalabilen Yunan santrfor, Sarı Kırmızılılar'la çıktığı ilk maçta silik bir görüntü çizmişti.
Fransız basını ise geldikten çok kısa bir süre sonra Alanyaspor karşısında sahaya sürülen Mitroglou'yla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.
Ülkenin dünyaca ünlü futbol dergisi France Football'ün son sayısında yer alan haberde oyuncunun transferi için yönetimin Fatih Terim'e baskı yaptığı öne sürüldü.
Haberde 30 yaşındaki futbolcunun alınmasının kesinlikle sportif bir karar olmadığı ve yönetimin bu hamleyle gücün kimde olduğunu göstermek istediği ifade edildi.
"Mitroglou şimdiden zorda" başlığıyla verilen haberde oyuncunun Terim'in planları arasında yer almadığı da kaydedildi.
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