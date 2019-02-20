Mitroglou: Galatasaray'da mutluyum ama...
Galatasaray'da Diagne'nin gölgesinde kalan Kostas Mitroglou, daha fazla süre almak istiyor. Kendisini gösteremediği için sıkıntı yaşayan Yunan golcü, "Henüz ritmimi bulamadım. Oynadıkça daha iyi olacağım ve benden beklenen skor katkısını yapacağım." diye konuştu
Ara transferin son günü Marsilya'dan bedavaya kiralanan Mitroglou, Diagne cezalı olduğu için Alanya'da ilk 11'de sahaya çıktı, kupadaki Hatay ve ligdeki Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girdi. İsmi UEFA'ya bildirilmediği için Avrupa Ligi'nde forma giyemeyen Yunan forvet, şu ana kadar 83 dakika süre alırken, skor üretemedi.
AİLEVİ FAKTÖRLER ETKİLİ OLDU
Kendisini gösteremeyen Mitroglou, bu durumu yakın çevresine, "Sonradan oyuna girmek kolay değil. Henüz ritmimi bulamadım. Daha çok oynamalıyım. Oynadıkça daha iyi olacağım ve benden beklenen skor katkısını yapacağım" sözleriyle açıkladı. Eşi Türk olan ve kayınpederi İstanbul'da yaşayan Mitroglou, "Tercihimde ailevi faktörler de rol oynadı. Galatasaray'a geldiğim ve İstanbul'da yaşamaya başladığım için çok mutluyum" dedi.
DIAGNE KALICI!
Fatih Terim, 4-1 kazanılan Kasımpaşa maçını boş geçen golcüsü Mbaye Diagne'ye destek verdi. Terim'in Diagne'de ısrarcı olacağı ve Senegalli forvetin ilk 11 çıkmaya devam edeceği öğrenildi. Terapiye alınan Diagne, Florya dışında ise ailesiyle stres atıyor. Galatasaray'a 4 buçuk yıllık imza atan Senegalli oyuncu, pazartesi günü evi için kapsamlı bir alışveriş yaptı ve ailesiyle birlikte İstanbul'a kalıcı olarak yerleşmeye karar verdi.
İKİ GÜN ÖNCEDEN PORTEKİZ'DE
Cimbom, Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 2-1 yenildiği Benfica ile yarın rövanşa çıkacak. Turu geçme hesapları yapan Aslan, iki gün önceden Portekiz'e uçtu. Dün yapılan idmanın ardından saat 16.00'da özel uçakla Portekiz'e hareket eden Galatasaray'da sakatlığı bulunan Linnes ve cezalı olan Fernando kafilede yer almadı. Portekiz'de pasaport kontrolünün 1.5 saat sürmesi ise tepki çekti.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle