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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
20.02.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Mitroglou: Galatasaray'da mutluyum ama...

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Mitroglou: Galatasaray'da mutluyum ama...

Galatasaray'da Diagne'nin gölgesinde kalan Kostas Mitroglou, daha fazla süre almak istiyor. Kendisini gösteremediği için sıkıntı yaşayan Yunan golcü, "Henüz ritmimi bulamadım. Oynadıkça daha iyi olacağım ve benden beklenen skor katkısını yapacağım." diye konuştu

Ara transferin son günü Marsilya'dan bedavaya kiralanan Mitroglou, Diagne cezalı olduğu için Alanya'da ilk 11'de sahaya çıktı, kupadaki Hatay ve ligdeki Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girdi. İsmi UEFA'ya bildirilmediği için Avrupa Ligi'nde forma giyemeyen Yunan forvet, şu ana kadar 83 dakika süre alırken, skor üretemedi.

AİLEVİ FAKTÖRLER ETKİLİ OLDU

Kendisini gösteremeyen Mitroglou, bu durumu yakın çevresine, "Sonradan oyuna girmek kolay değil. Henüz ritmimi bulamadım. Daha çok oynamalıyım. Oynadıkça daha iyi olacağım ve benden beklenen skor katkısını yapacağım" sözleriyle açıkladı. Eşi Türk olan ve kayınpederi İstanbul'da yaşayan Mitroglou, "Tercihimde ailevi faktörler de rol oynadı. Galatasaray'a geldiğim ve İstanbul'da yaşamaya başladığım için çok mutluyum" dedi.

DIAGNE KALICI!

Fatih Terim, 4-1 kazanılan Kasımpaşa maçını boş geçen golcüsü Mbaye Diagne'ye destek verdi. Terim'in Diagne'de ısrarcı olacağı ve Senegalli forvetin ilk 11 çıkmaya devam edeceği öğrenildi. Terapiye alınan Diagne, Florya dışında ise ailesiyle stres atıyor. Galatasaray'a 4 buçuk yıllık imza atan Senegalli oyuncu, pazartesi günü evi için kapsamlı bir alışveriş yaptı ve ailesiyle birlikte İstanbul'a kalıcı olarak yerleşmeye karar verdi.

İKİ GÜN ÖNCEDEN PORTEKİZ'DE

Cimbom, Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 2-1 yenildiği Benfica ile yarın rövanşa çıkacak. Turu geçme hesapları yapan Aslan, iki gün önceden Portekiz'e uçtu. Dün yapılan idmanın ardından saat 16.00'da özel uçakla Portekiz'e hareket eden Galatasaray'da sakatlığı bulunan Linnes ve cezalı olan Fernando kafilede yer almadı. Portekiz'de pasaport kontrolünün 1.5 saat sürmesi ise tepki çekti.

Galatasaray Portekiz'e gitti!Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Benfica ile 21 Şubat Perşembe günü yapacağı maç için Portekiz'e gitti.
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