Mitroglou depremi! Galatasaray...
Galatasaray'ın devre arasında Olimpik Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Yunan golcü Kostas Mitroglou'yla ilgili olarak Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
Ülkenin saygın spor gazetesi L'Equipe "Galatasaray, Mitroglou'nu artık istemiyor" başlığıyla okuyucularına duyurduğu özel haberinde Sarı Kırmızılı kulübün deneyimli santrforla yollarını ayırmak istediğini yazdı.
Haberde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Cim Bom'un forvet hattını yeniden şekillendirmek için düğmeye bastığı ve hem Mitroglou hem de Diagne'yi takımdan göndermeye hazırlandığı ifade edildi.
Gazete, Fatih Terim'in Yunan forveti devre arasında istemediğini öne sürerken Sarı Kırmızılı yöneticilerin geçtiğimiz hafta Mitroglou'ya kendisini takımda istemediklerini ilettiklerini kaydetti.
Sarı Kırmızılılar'da yalnızca 9 maçta boy gösterebilen ve 2 gol atabilen 31 yaşındaki golcünün bundan sonraki rotasının ise ya bonservisini elinde bulunduran Olimpik Marsilya ya da Yunan ekibi Olympiakos olacağı öğrenildi.
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Kostas Mitroglou Fransa Ligue 1'den Galatasaray'a transfer olmuştu...
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