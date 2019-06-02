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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
02.06.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Mitroglou depremi! Galatasaray...

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Mitroglou depremi! Galatasaray...

Galatasaray'ın devre arasında Olimpik Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Yunan golcü Kostas Mitroglou'yla ilgili olarak Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Ülkenin saygın spor gazetesi L'Equipe "Galatasaray, Mitroglou'nu artık istemiyor" başlığıyla okuyucularına duyurduğu özel haberinde Sarı Kırmızılı kulübün deneyimli santrforla yollarını ayırmak istediğini yazdı.

Haberde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Cim Bom'un forvet hattını yeniden şekillendirmek için düğmeye bastığı ve hem Mitroglou hem de Diagne'yi takımdan göndermeye hazırlandığı ifade edildi.

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Gazete, Fatih Terim'in Yunan forveti devre arasında istemediğini öne sürerken Sarı Kırmızılı yöneticilerin geçtiğimiz hafta Mitroglou'ya kendisini takımda istemediklerini ilettiklerini kaydetti.

Sarı Kırmızılılar'da yalnızca 9 maçta boy gösterebilen ve 2 gol atabilen 31 yaşındaki golcünün bundan sonraki rotasının ise ya bonservisini elinde bulunduran Olimpik Marsilya ya da Yunan ekibi Olympiakos olacağı öğrenildi.

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Mitroglou depremi Galatasaray...

Kostas Mitroglou Fransa Ligue 1'den Galatasaray'a transfer olmuştu...

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