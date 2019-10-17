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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 17.10.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Misli.com'da günün en çok oynanan iddaa tercihleri burada! Banko maçlar...

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Misli.com'da günün en çok oynanan iddaa tercihleri burada! Banko maçlar...

Misli.com’da günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

İşte o maçlar ve uzman iddaa yorumları...

 

CSKA Moskova - Khimki: MS1 - 1,25

- Misli.com üyelerinin %29’u kuponlarında CSKA Moskova galibiyetine yer vermiş durumda.

- Misli.com yazarı Gökhan German ise; "İki takım arasında, CSKA'nın sahasında oynanan son iki maçta ortalama 190 sayı civarı sayı çıktı. Yine yüksek skorlu bir maç bekliyorum. ÜST alternatifi aklınızda olsun." dedi.

Fenerbahçe Beko - Baskonia: MS1 - 1,15

- Misli.com üyelerinin %57’si Fenerbahçe Beko'nun galip geleceğini düşünüyor.

- Misli.com yazarı Orçun Konaklılar ise; "Fenerbahçe'nin seyircisi karşısında biraz arka planda kalan gücünü ortaya koyacağını düşünüyorum. İlk Yarı 1 diyerek oran yükseltebilirsiniz." dedi.

Misli.comda günün en çok oynanan iddaa tercihleri burada Banko maçlar...

Galatasaray - Sivasspor: MS1 - 1,38

- Misli.com üyelerinden bu maça iddaa oynayanların %49'u Galatasaray'a güveniyor.

- Misli.com yazarı Ertan Süzgün ise; "Sivasspor ters bir ekip. Ön tarafta gole yakın önemli isimlere sahipler ancak, son haftalarda beraberliklere abone olan Galatasaray, taraftarı önünde kazanarak yeni bir sayfa açar." dedi.

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Sivasspor TD Rıza Çalımbay'dan G.Saray maçı öncesi açıklamalar...

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