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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Misli.com'da günün en çok oynanan iddaa maçları burada! Banko tercihler...

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Misli.com'da günün en çok oynanan iddaa maçları burada! Banko tercihler...

Misli.com’da günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

İşte o maçlar ve uzman iddaa yorumları...

Kosova – Karadağ: MS1 - 1,50

- Bu maça bahis yapan Misli.com üyelerinin %59’u Kosova’nın galip geleceğini düşünüyor.

- Misli.com yazarı Yaşar Gülay ise; "Karadağ altıncı maçlar sonunda henüz galibiyet elde edemedi. Forvet Stevan Jovetic, Bulgaristan maçı öncesi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Bulgarlar ile 0-0 berabere kaldıkları maçta sakatlanan kaptan Stefan Savic de bu akşam oynayamayacak. Vedat Muriç'li Kosova bu maçta hata yapmaz." dedi.

Moldova - Arnavutluk: MS2 - 1,75

- Bu maça iddaa oynayan Misli.com üyelerinin %56'sı Arnavutluk galibiyetine güveniyor.

- Misli.com yazarı Ertan Süzgün ise; "Kadro kalitesi olarak Arnavutluk rakibinden oldukça üstün. Sahalarında oynadıkları ilk maçı da 2-0 kazanmışlardı. Deplasmanda da yine favori onlar." dedi.

Litvanya - Sırbistan: 2.5 ÜST - 1,55

- Bu maçı kuponlarında bulunduran Misli.com üyelerinin %24'ü 2.5 ÜST tercihini ön planda tutuyor

- Misli.com yazarı Cengiz İzmitli; "Ukrayna deplasmanında da varlık gösteremeyen Litvanya, sıfırı tüketti ve grubun dibine iyice demir attı. İki ekibin Uluslar Ligi'nde, yine Vilnius'ta oynadıkları maç 1-0 bitmişti, bu sefer daha farklı olabilir/olmalı!" dedi.

Misli.comda günün en çok oynanan iddaa maçları burada Banko tercihler...

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