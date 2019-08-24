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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
24.08.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

misli.com’da canlı bahis başlıyor! İşte tüm detaylar...

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misli.com’da canlı bahis başlıyor! İşte tüm detaylar...

İddaa’da yepyeni bir dönem başlıyor ve misli.com’da canlı bahis perdesi açılıyor! Ezgi Toper ve Can Tongo, bahis severlerin canlı bahisle ilgili merak ettikleri tüm detayları misli.com kullanıcıları için konuştu…

MİSLİ.COM’DA CANLI BAHİS NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Canlı bahis, Misli.com’da 28 Ağustos’ta resmen başlıyor!

CANLI BAHiS NEDİR?
Maç sırasında gelişmelere göre oranları değişen ve 90 dakika boyunca farklı oyunlardan seçim yapabileceğiniz bir bahis türüdür. Aslında sadece anlık olarak düşünmemek gerekir. Bir 10-15 dakika izleyerek 90 dakika sonuna da seçim yapabiliriz. Örneğini sıradaki golü kim atar seçimine “X takım” dediniz ve gol oldu. Oranlar düzenlendikten sonra bu kez bir sonraki gol için bahisler açılır. Saha içindeki gelişmeye göre hep bir sonraki bahisler açılır.

BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE NELER DEĞİŞİYOR?
Temelde asıl değişiklik maç sayısı ve oranlarda olacak. Eski sistemde tek maç ayda yılda bir kez bulabilirdik. Şimdi daha çok bulacağız. Daha fazla bahis seçeneği olacak, daha fazla tek maç oynayabileceğiz, canlı bahis oynayacağız. Bahis firmasının “hep bana” dediği bir model yok artık. Şans Girişim Grubu artık pastanın büyük bölümünü oyuncuya dağıtacak.

HER MAÇ TEK MAÇ VE HER MAÇ CANLI MI OLACAK?
Hayır… Süper Lig, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligi’nin tamamı tek maç ve canlı olarak misli.com’da oynanacak. Bizim alt ligimizden, diğer liglerden bazı maçlar seçmeli olarak canlı bahiste yer alacak. Bültende tek maç da, MBS 2 maç da 3 ve 4 maç olan karşılaşmalar da olacak.

BİR HAFTA SONUNDA TAHMİNİ KAÇ MAÇI CANLI OYNAYABİLECEĞİZ?
MİSLİ.com’da İlk hafta sonu için Cuma’dan Pazartesi’ye kadar 70-75 maç arası Canlı bahis olacak.

FUTBOLDA GOL BAHİSLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?
Evet, gol bahislerinde büyük değişiklikler bekleniyor.

Örneğin;

Sıradaki golü kim atar
Ev sahibi maçı gol yemeden bitirir mi? Ev sahibi gol yemeden maçı kazanır mı?
Ev sahibi alt / üst Deplasman alt / üst
Hangi yarıda daha çok gol olur?
Uzatmaları kim kazanır, gibi kategoriler ekleniyor.

FUTBOLDA FARKLI OYUNLAR VAR MI?

Futbolda farklı oyunlar da misli.com canlı bahis kullanıcılarının hizmetine sunulacak.

Korner (alt-üst / ilk yarı korner alt-üst / Kim daha çok korner kullanır / İlk korner)
Kırmızı kart olur mu?
Toplam kart sayısı alt – üst
Ve maç sonucu – alt / üst gibi kombolar yapılabilecek.

misli.com’da canlı bahis başlıyor İşte tüm detaylar...

BASKETBOLSEVERLERİ NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER BEKLİYOR?

Basketbolda eskiye oranla köklü değişimler bekleniyor.

Hangi çeyrekte daha fazla sayı olur
Ev sahibi takım toplam sayı alt/üst
Deplasman takımı toplam sayı alt/üst
Hangi takım maçı farkla kazanır
Çeyrekleri kim kazanır
Handikaplı İY sonucu

KOMBO: Maç sonucu/alt-üst aynı kuponda
Uzatma olur mu? Kategorileri canlı bahiste basketbol severleri bekliyor.

MİSLİ.COM CANLI BAHİSTE FARKLI BRANŞLAR DA OLACAK MI?
Futbol ve basketbolun yanında, tenis, voleybol, hentbol ve snooker gibi branşlar da canlı bahiste olacak ve tüm bu branşlar birbirleriyle kombo yapılabilecek.

MİSLİ.COM’DA CANLI BAHİS HANGİ PLATFORMLARDA OYNANACAK?
Web sitesi, mobil uygulamaları dahil misli.com’un canlı bahis için yenilenen platformlarında canlı bahis oynanabilecek.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

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