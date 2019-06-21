Mısır Zimbabve maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Afrika Kupası maçları ne zaman ve hangi kanalda?
Afrika Uluslar Kupası heyecanı, turnuvaya ev sahipliği yapan Mısır ile Zimbabve arasında oynanacak grup maçıyla başlayacak. Futbolseverler bu müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, Mısır Zimbabve maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Afrika Kupası maçları ne zaman ve hangi kanalda?
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilecek organizasyon, 21 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında Mısır'da yapılacak. İşte, aynı zamanda turnuvanın açılış maçı olan Mısır Zimbabve maçına ilişkin ayrıntılar...
A Grubu'nda Mısır ile Zimbabve arasındaki açılış karşılaşması, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabaka D-Smart'tan naklen yayınlanacak. Kritirk mücadele, 77. Kanal Spor Smart'ta izleyicilerle buluşacak.
GÖZLER SALAH'TA OLACAK
İngiltere temsilcisi Liverpool'da forma giyen yıldız futbolcu Muhammed Salah, turnuvanın favorilerinden ev sahibi Mısır Milli Takımı'nın en önemli kozu olacak.
TURNUVA HANGİ KANALDA İZLENECEK?
21 Haziran gecesi saat 23.00 oynanacak Mısır - Zimbabve maçıyla başlayacak organizasyonun tamamı D-Smart'tan naklen yayınlanacak. Grup aşamasında 20, eleme turlarında 16 maç olmak üzere 36 maç canlı yayınla 77. Kanal Spor Smart'ta izleyicilerle buluşacak.
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