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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.06.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Mısır Zimbabve maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Afrika Kupası maçları ne zaman ve hangi kanalda?

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Mısır Zimbabve maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Afrika Kupası maçları ne zaman ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası heyecanı, turnuvaya ev sahipliği yapan Mısır ile Zimbabve arasında oynanacak grup maçıyla başlayacak. Futbolseverler bu müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, Mısır Zimbabve maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Afrika Kupası maçları ne zaman ve hangi kanalda?

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilecek organizasyon, 21 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında Mısır'da yapılacak. İşte, aynı zamanda turnuvanın açılış maçı olan Mısır Zimbabve maçına ilişkin ayrıntılar...

A Grubu'nda Mısır ile Zimbabve arasındaki açılış karşılaşması, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabaka D-Smart'tan naklen yayınlanacak. Kritirk mücadele, 77. Kanal Spor Smart'ta izleyicilerle buluşacak.

GÖZLER SALAH'TA OLACAK

İngiltere temsilcisi Liverpool'da forma giyen yıldız futbolcu Muhammed Salah, turnuvanın favorilerinden ev sahibi Mısır Milli Takımı'nın en önemli kozu olacak.

TURNUVA HANGİ KANALDA İZLENECEK?

21 Haziran gecesi saat 23.00 oynanacak Mısır - Zimbabve maçıyla başlayacak organizasyonun tamamı D-Smart'tan naklen yayınlanacak. Grup aşamasında 20, eleme turlarında 16 maç olmak üzere 36 maç canlı yayınla 77. Kanal Spor Smart'ta izleyicilerle buluşacak.

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