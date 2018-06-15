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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
15.06.2018 - 12:34, Son Güncelleme:

Mısır Uruguay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Dünya Kupası'nda gözler Salah'ın üzerinde

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Mısır Uruguay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Dünya Kupası'nda gözler Salah'ın üzerinde

Mısır Urugay maçı ile Dünya Kupası A Grubundaki ikinci mücadele tamamlanmış olacak. Son günlerin popüler futbolcusu Mohammed Salah'ın forma giydiği Mısır, Suarez ve Cavani gibi yıldızların yer alacağı karşılaşmada ter dökecek. Yıldız futbolcu Salah'ın sakatlığının iyileştiğini ve artık turnuvada yer alabileceini duyuran Hector Cuper, ilk 11'de bu isme forma şans vermedi. Peki, Mısır Uruguay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

Mısır Uruguay maçı, yıldız futbolcuların mücadelesi ile futbol coşkusunu diriltecek. 2018 yılında oynadığı hiçbir hazırlık karşılaşmasını kazanamayan Mısır, Güney Amerikalı rakibi Uruguay karşısında çetin bir mücadele verecek. Peki, hayli heyecanlı geçmesi beklenen Mısır Uruguay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı mücadele hakkında detaylı bilgiler

İLK 11'LER:

Mısır: El-Shenawy, Fathy, Gabr, Hegazi, Abdel-Shafy, Elneny, Hamed, Warda, El Said, Trézéguet, Mohsen.
Uruguay: Muslera, Varela, Giménez, Godín, Cáceres, Bentancur, Vecino, Nández, De Arrascaeta, Cavani, Suárez.

MISIR URUGUAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2018 Dünya Kupası A Grubunun ikinci maçı olan Mısır Uruguay mücadelesi, 15 Haziran Cuma günü saat 15.00'da oynanacak. TRT 1 ekranlarından canlı takip edilebilecek olan mücadele'nin hakemi, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers olacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 102Mısır - Uruguay
    3
    MS2
    1,30
    61157kez oynandı
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HAZIRLIK MAÇINI URUGUAY KAZANDI 

Daha önce resmi bir maçta karşı karşıya gelmeyen iki ülke A milli futbol takımlarının yaptığı tek özel karşılaşmayı Uruguay kazandı. 

Mısır ile Uruguay, 16 Ağustos 2006'da İskenderiye'de özel maçta karşılaştı. Güney Amerika ekibi, bu karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. 

Uruguay'a bu karşılaşmada galibiyeti getiren golleri, 67. dakikada Diego Godin ve 77. dakikada uzun bir süre Türkiye'de de forma giyen El Saka kendi kalesine attı. 

URUGUAY, 52. MAÇINA ÇIKACAK 

Dünya kupalarının en tecrübeli milli takımlarından olan Uruguay, 13. kez finallerde mücadele edecek. 

Dünya Kupası'nı ev sahibi olduğu 1930 ve Brezilya'da düzenlenen 1950'de iki kez kazanan Uruguay, toplam 51 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 20'sini kazanan

Uruguay, 12 kez berabere kaldı, 19 defa da sahadan yenik ayrıldı. Güney Amerika ekibi, 80 gol atıp, kalesinde 71 gol gördü. 

MISIR 28 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA 

Mısır ise Rusya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyona katılma hakkını elde ederek 28 yıllık özlemini sona erdirdi. 

İkinci kez Dünya Kupası'nda yer alan Arap temsilcisi, daha önce oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 3 gol atan Mısır, kalesinde ise 6 gol gördü. 

Uruguay, FIFA dünya sıralamasında 17. basamakta bulunurken, Mısır ise 46. sırada yer alıyor.

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