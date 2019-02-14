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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
14.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Mirsad Türkcan: "Ali Koç ile başarı gelecek"

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Mirsad Türkcan: "Ali Koç ile başarı gelecek"

Fenerbahçe efsanesi Mirsad Türkcan, Hürriyet'e konuştu.

"Geçtiğimiz günlerde saat 09.00'da Sayın Ali Koç'la kulüpte bir görüşmemiz oldu. 19.00'da tekrar kulübe gittim, başkan yine orada çalışıyordu. Kendisi çok vizyonlu bir insan. Aynı zamanda hırslı ve azimli. Sayın Koç'un gelecekte çok başarılı olacağına inanıyorum. Yalnızca sabır ve zaman gerek. Aziz Başkan 20 sene boyunca kulüp için inanılmaz işler yaptı. Değişim kolay değildir. Taraftarımız Sayın Koç'a da her koşulda inanıp daima destek vermeli..."

Neredeyse herkesin, çocukken kendine örnek aldığı insanlar vardır. Benim için de bu kişilerin başında; memleketim Novi Pazar’ın en büyük basketbol efsanesi Mirsad Türkcan gelmiştir. Yüreğiyle oynayan, ribaundlarda arkadaşlarıyla bile yarışan Türkcan, başarılarla dolu kariyerinin ardından uzun süredir menajerlik  yapıp, hem basketbol hem de futbol piyasasına yön veriyor.

“Fenerbahçeli Mirsad” ile jübilesi öncesinde yine Hürriyet için görüşmüştük. Aradan geçen 7 yıl sonrası bir kez daha röportaj için buluştuk. “Rahmetli babam Fenerbahçeliydi. Bu sevgi, onun mirası. Fenerbahçe hayatımın büyük parçası” diye başladı sözlerine...

"7/24 Fenerbahçe'yi yaşıyor"

BENİM için Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük takımı... Ama şu an futboldaki durum ortada... Aziz Başkan, 20 yılda inanılmaz işler yaptı. Fakat her yerde söylüyorum; Ali Koç’un uzun vadede kulübe getirecekleri de inanılmaz olacak. Taraftarlarımız Sayın Koç’a da her koşulda inanıp, daima destek vermeliler. - Geçtiğimiz günlerde saat 09.00’da Sayın Ali Koç’la kulüpte görüştük. 19.00’da tekrar kulübe gittim, Başkan yine orada çalışıyordu. Kendisi çok vizyonlu bir insan. Amatör şubelerdeki başarılar futbola da yansıyacaktır. - Çok hırslı ve azimli biri... Gelecekte çok başarılı olacağına inanıyorum. Ama başarı için sabır ve zaman gerek...

FENERBAHÇE Basketbol Takımı’nın temellerini Aziz Başkan ve Sayın Murat Ülker attı. Camianın Ülker’e de teşekkür etmesi lazım... - Bize inanılmaz bir destek vermişlerdi. Takımın şu an geldiği seviye beni çok duygulandırıyor. Vitoria’da bu yıl yapılacak Final Four’daki en büyük şampiyonluk favorisi de bana göre Fenerbahçe’dir...

"Fener ve Efesli F4 hayal değil"

Anadolu Efes’in de, Fenerbahçe ile birlikte Final Four’a kalması hayal değil. Ergin Hoca, takımı çok iyi yönetiyor. Efes, EuroLeague’de en iyi hücum eden takım bence... Yıllarca o seviyelerde Yunan ekipleri gördük, neden artık Türk takımları olmasın?

"Cengiz tarihin en iyisi olacak"

MENAJER Mirsad Türkcan, Roma’da oynayan futbolcusu Cengiz Ünder’in sadece futbolculara değil, diğer branşlardaki sporculara da örnek teşkil edecek bir karaktere sahip olduğunu belirtip, “Hayatta karakter sahibiysen, yüzde 99 başarılı olursun. Cengiz’le çalıştığım için çok şanslıyım. Çok büyük bir profesyonel” dedi. Türkcan ayrıca, “Geçmişte yüzlerce takım arkadaşım oldu ama onun gibi bir sporcu tanımadım. Hep yeni hedefler koyuyor. Cengiz, Allah sağlık verdiği sürece bence Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi sporcusu olacak potansiyele sahip” diye konuştu.

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"Futbolda hedefim zirve"

İLK sporum futboldu. Sonra voleybol ve basketbol oynadım. Futbolu da seviyordum ama bu kadar ciddi içinde olacağımı tahmin etmezdim. Şansıma, çok değerli bir ağabeyim var. Dünyanın en iyi menajerlerinden biri; Fali Ramadani... 2-3 yıl önce konuştuk. “Gel menajerlik işinin futbol ayağında ortaklık yapalım” dedi. Ben de kabul ettim. - Ekibimizden Utku Cenikli ve Erman Akyüz’le birlikte çok çalışıyoruz. Geçen yıl 250’nin üzerinde uçuş yaptık. Burada da tek bir amacımız var. Yine, daima en iyi olmak için mücadele ediyoruz.

"Çin'de büyük oynarız"

TÜRKCAN, “Milli Takım’ın ayrı bir havası var. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve CEO Ömer Onan ile ekibi, harika işler yapıyor. Ufuk Hoca’yla Türkiye, Çin’deki Dünya Kupası’nda büyük oynar” dedi.

"Türkiye, dünya basketbolunun elit ve lider ülkelerinden biri"

Basketbolun geleceği adına beni umutlandıran Zagklis, “FIBAEuroLeague ilişkisinde misilleme değil, çözüm odaklı olunmalı” dedi.

FIBA Eski Genel Sekreteri Patrick Baumann’ın vefatı sonrası Aralık 2018’de göreve atanan Uluslararası Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Andreas Zagklis’in daveti üzerine, Cenevre’deki Basketbol Evi’ne gittim. Pozitif ortam ve Zagklis’in samimiyeti, dünya basketbolunun geleceği adına beni umutlandırdı. Sohbetimizde Türk basketboluna da değindik.

Andreas Zagklis, şunları söyledi: “Türkiye basketboldaki olumlu gelişimini büyük organizasyonlarda, çeşitli yaş gruplarında elde ettiği madalyalar ve başarılı sonuçlarla çokça gösterdi. Erkek ve kadın basketbolunda elit ve lider bir ülke olduğunuz aşikâr...” Yunan spor insanı, FIBA-EuroLeague ilişkisiyle ilgili de, “Misillemeden ziyade çözüm odaklı olmalıyız” dedi.

Cengiz Ünder, bu sezon Roma ve Inter'in 2-2 berabere kaldığı maçta harika bir gol atmıştı...

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