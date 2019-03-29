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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Miroslav Stoch'tan dev iddia ve Türkiye itirafı
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Futbol
29.03.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

Miroslav Stoch'tan dev iddia ve Türkiye itirafı

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Miroslav Stoch'tan dev iddia ve Türkiye itirafı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Miroslav Stoch, Türkiye'de geçirdiği günleri unutamıyor.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Miroslav Stoch, Chelsea'yi yenerek Avrupa Ligi'ni kazanabileceklerini iddia etti

Çekya basınına röportaj veren Stoch, ''İstediğim gibi bir eşleşme oldu ve Chelsea artık rakibimiz. Bu durumdan dolayı çok heyecanlıyız. Üst seviye bir takıma karşı büyük maçlar oynayacağız. Sevilla karşısında düşük bir şansımız vardı ama turu geçtik. Avrupa Ligi'ni kazanmak hayalimiz.'' ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE, KALBİMDE ÇOK ÖZEL''

Fenerbahçe'de geçirdiği günlerden de bahseden Slovak futbolcu, ''Her gittiğim yerden farklı anılarım var ama Türkiye, her zaman benim için farklı. İstanbul çok güzel bir şehir. Türkiye'de çok güzel anılarım var.'' dedi.

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