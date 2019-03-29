Miroslav Stoch'tan dev iddia ve Türkiye itirafı
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Miroslav Stoch, Türkiye'de geçirdiği günleri unutamıyor.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Miroslav Stoch, Chelsea'yi yenerek Avrupa Ligi'ni kazanabileceklerini iddia etti
Çekya basınına röportaj veren Stoch, ''İstediğim gibi bir eşleşme oldu ve Chelsea artık rakibimiz. Bu durumdan dolayı çok heyecanlıyız. Üst seviye bir takıma karşı büyük maçlar oynayacağız. Sevilla karşısında düşük bir şansımız vardı ama turu geçtik. Avrupa Ligi'ni kazanmak hayalimiz.'' ifadelerini kullandı.
''TÜRKİYE, KALBİMDE ÇOK ÖZEL''
Fenerbahçe'de geçirdiği günlerden de bahseden Slovak futbolcu, ''Her gittiğim yerden farklı anılarım var ama Türkiye, her zaman benim için farklı. İstanbul çok güzel bir şehir. Türkiye'de çok güzel anılarım var.'' dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle