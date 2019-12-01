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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
01.12.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Mircea Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!

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Mircea Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!

Türkiye A Milli Takım eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Şenol Güneş itirafında bulundu.

Mircea Lucescu, 'temelini attım' dediği A Milli Takım'la ilgili EURO 2020 kura çekiminin yapıldığı Bükreş'te konuştu.

Halefi Şenol Güneş'in başarısının alkışa değer olduğunu söyleyen Rumen teknik adam, şunları söyledi:

"Bazı gazeteler kovulduğumu yazdılar. Kovulmadım. Ben ayrıldım. A Milli Takım'da değişim ve yapılanma istendi. Ben de gençleştirme yaptım. Sayın Yıldırım Demirören'le Şubat'ta konuştum. Bu kampanyanın bir Türk hocayla devam etmesi gerektiğini düşündüm Şenol Güneş'in gelmesi konusunda ben de tavsiyede bulundum. Şenol hocanın getirdiği devamlılık ve sonuçlandırma ile alkışı hak ediyor."

MİLLİ TAKIM'A GÜVEN LAZIM

TÜRK Milli Takımı ile 8 resmi maça çıkan ve 2 galibiyet alıp 5 kez de mağlup olan Mircea Lucescu, kendisini başarılı olarak görmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye büyük bir başarı kazandı. Türk Milli Takımı genç ve her maç olgunlaşıyorlar. Çok iyi de bir hocaları var. Kendimi başarılı görmüyorum ama iyi izlenim bıraktığıma inanıyorum. Türk oyuncususun güvenilmeye ihtiyacı var.

FAVORİM İNGİLTERE

Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve diğerlerini yetiştirdim. Türkiye'nin gruptan çıkması büyük dileğimiz. Şampiyonadaki favori Almanya. Ama benim favorim İngiltere."

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