Mircea Lucescu, Rusya yolunda!
Son olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu, Rusya'ya gitmeye hazırlanıyor.
Spor Arena Dış Haber | Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdıktan sonra başka bir takımla anlaşmayan Mircea Lucescu'nun yeni takımı belli oluyor.
Rusya Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Dinamo Moskova, çareyi Mircea Lucescu'da buldu. Romanya basınında çıkan haberlerde tecrübeli teknik adamın Moskova ekibi ile her konuda anlaştığı belirtildi. Resmi imzaların ise önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.
Ukrayna ve Rusya'da oldukça tanınan Romanyalı teknik adam, Milli Takım'dan önce yine Rusya'da Zenit'i çalıştırıyordu.
NEUSTADTER İLE AYNI TAKIMDA BULUŞACAK
Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Roman Neustadter de Dinamo Moskova forması giyiyor.
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