Mircea Lucescu: Ruslar hak etti

Rusya kazanmayı hak etti, oyun güçleri olarak hava toplarında boş alanlara hücüm ederek yapmış oldukları sistem vardı. Onu da bugün uyguladılar. Bizden 7 kilometre fazla koştular. İki farklı takım vardı. Bir yanda mart ayında kurulan genç bir ekip, diğer yandan 2 sene Dünya Kupası'na hazırlanan ve belirli bir derece elde eden bir ekip. Kulüplerinde 90'ar dakika oynayan oyunculardan kurulan bir takım. 60'a 40 topla oynama üstünlüğümüz vardı ama onlar bizim hatalarımızdan faydalandılar. Bizim de pozisyonlarımız vardı, 2-0 değil belki ama Ruslar kazanmayı hak ettiler. 3 maç oynadık, genç bir ekibiz, onları bu seviyeye hazırlamak lazım. Sahada 19-20 yaşında oyuncularım vardı. İyi bir ders oldu ama daha iyi olacağız. Rus takımının daha iyi olduğu, ikili mücadelelerde daha iyi olduğu sahada görülüyordu.

Oynamamız gereken oyunu oynamadık. 5 tane pozisyon ürettik, Guilherme çok iyiydi kalede. Oyuncularımız Ruslar'ın agresif oyunundan çekindiler belki. Çok ısrarlı ve agresif ve iyi olduğundan dolayı rakip belki oyuncularımız çekindi. Dyzuba gibi bir oyuncuya karşı defans oyuncularına karşı çok iyi mücadele etti. Kazanan ekip her zaman haklıdır. Biz kendi yolumuzda kendi bildiğimiz doğruları yapmak için devam etmeliyiz. Zeki, Ömer Bayram ve Berkay'ın ikinci maçı. Onlar da gerekli tecrübeyi zamanla biriktirip bir seviyeye gelecekler.

Yarışmada bu seviyede geldiğiniz vakit, kendi ekiplerinde oynayan oyuncular çok etki ediyor. Okay, Cenk ve Çağlar yeni ekip değiştirdi. Onlar yeni ekiplerine alışarak maç eksiklerini böyle kapatacaklar.