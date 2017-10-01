Minnesota ilk maçında kazandı!

Yazın yaptığı eklemelerden sonra bu sezon iyi sonuçlar alması beklenen Minnesota Timberwolves ilk hazırlık maçında Los Angeles Lakers'ı 108-99 mağlup etti.
WNBA'de final oynayan Los Angeles Sparks'ın tersine Amerika milli marşı çalınırken Los Angeles Lakers protesto yapmadan sahada yer aldı.
Taj Gibson 18 sayı (2/2 üçlük), 9 ribaund, 2 asist, Jimmy Butler 10 sayı, 3 ribaund, 2 asist, Jeff Teague 11 sayı, 9 asist, 2 top çalma, 3 ribaund, Karl-Anthony Towns 15 sayı, 6 ribaund, kenardan gelen Shabazz Muhammad 22 sayı, 6 ribaund, Gorgui Dieng 14 sayı, 12 ribaundla oynadı. 20 dakika süre alan Nemanja Bjelica 3 sayı (0/3 üçlük, 1/2 ikilik), 4 ribaund, 3 asistle mücadele etti.
Los Angeles Lakers tarafında isabetinde Brandon Ingram 10 sayı, 6 ribaund, Julius Randle 15 sayı, 7 ribaund, Kyle Kuzma 19 sayı, 5 ribaund, Jordan Clarkson 14 sayı, 2 asistlik istatistik oluşturdu.(basketfaul)