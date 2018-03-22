Minikler sahne alıyor, Scoutium keşfediyor
Türkiye’nin en büyük minikler turnuvası Pınarbaşı Cup 2018, bu hafta sonu start alıyor. Ege’nin en iyi 32 altyapı takımı kupa için mücadele ederken, Scoutium da genç yetenekleri keşfetmek için tribündeki yerini alacak.
Türkiye’nin minikler kategorisinde en önemli turnuvalarından biri olan ve bu yıl 6’ıncısı düzenlenecek Pınarbaşı Cup 2018; futbolcu yetenek, gözlem ve değerlendirme platformu Scoutium sponsorluğunda bu hafta sonu start alıyor. 24 Mart-13 Mayıs tarihleri arasında sürecek turnuvada Ege Bölgesi’nde yer alan 32 profesyonel ve amatör takımın U-9, U-10 ve U-11 futbolcuları, hünerlerini sergilemek ve geleceğin yıldızı olabilmek adına kıyasıya bir rekabetin içine girecek.
En uzun soluklu minikler turnuvası
Türkiye’nin en uzun soluklu turnuvalarından biri olan Pınarbaşı Cup Minikler Turnuvası’nda Altınordu, Göztepe, Balıkesirspor, Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor gibi altyapıya önem veren profesyonel kulüplerin yanı sıra, Ege Bölgesi’nde birbirinden güçlü altyapılara sahip amatörler de dahil toplam 32 takım boy gösterecek. Türkiye’nin geleceği olan 1200’e yakın minik krampon da, 3 farklı kategoride kupanın sahibi olmak için mücadele edecek.
Scoutium ile keşfedilme zamanı
Amatör ve altyapı futbolcularının keşfedilmesini sağlayan dijital bir platform olan Scoutium’un gözü ise Pınarbaşı Cup 2018’de mücadele edecek gelecek vadeden futbolcu adaylarının üzerinde olacak. Kısa sürede Türkiye ve İngiltere’de 70’e yakın kulüple işbirliği yapan ve karanlıkta kalmış futbolcuların keşfedilmesini amaç edinen Scoutium’un tescilli scout ekibi, turnuva boyunca Türk futbolunun geleceği genç kramponları takip ederek, videolu ve detaylı analizleriyle birlikte geniş futbolcu veritabanında yer almalarına imkan tanıyacak. Turnuvaya katılan futbolcular ise scoutium.com’a kaydolarak, kendilerini izlemeleri için maçlarına scout atayabilecek, yeteneklerini tüm dünyaya gösterme şansı yakalayacak.
Açılış, başkan Olgun Atila’dan
Tüm maçları Bornova Pınarbaşı Sahası’nda yapılacak Pınarbaşı Cup 2018’de ilk düdük 24 Mart Cumartesi günü çalacak. Açılışı, bu turnuvaya her zaman verdiği destekle tanınan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın yapması bekleniyor.
PINARBAŞI CUP 2018 İLK HAFTA FİKSTÜRÜ
1 . HAFTA MAÇLARI
24 MART CUMARTESİ 2018
14:00
Balıkesir Baltok -F.Altay (U11)
Balıkesir Baltok - Anka SK (U9)
15:00
Balıkesir Baltok - Çamdibigücü (U10)
Anka Sk - Armutluspor (U11)
16:00
Göztepe -Armutluspor (U10)
Göztepe -Minikordu (U9)
17:00
Minikordu -Çamdibispor (U11)
Manisa Bld - Minikordu (U10)
18:00
Manisa BŞB - Şehitler (2)(U9)
Şehitler -Armutluspor (U9)
19:00
Altınordu -Çamdibigücü (U9)
Kemalpaşaspor -Manisaspor (U11)
20:00
Kemalpaşa Esnafgücü -İzmir DSİ (U11)
Pınargücü -Sütçüler SK (U9)
25 MART PAZAR 2018
14:00
Bornova Bld. - Aydın Yıldızspor ( U11)
Aydın Ayyıldızspor - Selvilitespor ( U11)
15 : 00
Aydın Yıldızspor - B.Barcelona F.o ( U10)
Aydın Yıldızspor - Pınargücü ( 2 ) ( U9 )
16:00
Akhisar Yıldırımspor - Naldökenspor ( U10)
Akhisar Yıldırımspor - İlkadımspor ( U9 )
17 : 00
Pınargücü - Saruhanlı Bld ( U10)
Gümüşordu - Saruhanlı Bld ( U11)
18:00
Selvilitepe - Yunus Emre Bld ( U10)
Salihlispor - Yunus Emre Bld (U11)
19:00
Salihlispor -Turgutlu Ege SK (U10)
Karşıyaka - Yunus Emre Bld (U9)
20:00
Karşıyaka -İlkadımspor (U10)
Yamaçgücü - İzmirgücü ( U11)
28 MART ÇARŞAMBA 2018
19:15
Murat Germenspor - Çamdibigücü (U11)
Murat Germenspor - Parsa (U9)
30 MART CUMA 2018
19:00
İzmir DSİ -Gümüşordu (U10)
Naldökenspor -Turgutlu Egeli SK (U11)
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