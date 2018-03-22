Minikler sahne alıyor, Scoutium keşfediyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
22.03.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Minikler sahne alıyor, Scoutium keşfediyor

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Minikler sahne alıyor, Scoutium keşfediyor

Türkiye’nin en büyük minikler turnuvası Pınarbaşı Cup 2018, bu hafta sonu start alıyor.  Ege’nin en iyi 32 altyapı takımı kupa için mücadele ederken, Scoutium da genç yetenekleri keşfetmek için tribündeki yerini alacak.

Türkiye’nin minikler kategorisinde en önemli turnuvalarından biri olan ve bu yıl 6’ıncısı düzenlenecek Pınarbaşı Cup 2018; futbolcu yetenek, gözlem ve değerlendirme platformu Scoutium sponsorluğunda bu hafta sonu start alıyor. 24 Mart-13 Mayıs tarihleri arasında sürecek turnuvada Ege Bölgesi’nde yer alan 32 profesyonel ve amatör takımın U-9, U-10 ve U-11 futbolcuları, hünerlerini sergilemek ve geleceğin yıldızı olabilmek adına kıyasıya bir rekabetin içine girecek. 

En uzun soluklu minikler turnuvası

Türkiye’nin en uzun soluklu turnuvalarından biri olan Pınarbaşı Cup Minikler Turnuvası’nda Altınordu, Göztepe, Balıkesirspor, Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor gibi altyapıya önem veren profesyonel kulüplerin yanı sıra, Ege Bölgesi’nde birbirinden güçlü altyapılara sahip  amatörler de dahil  toplam 32 takım boy gösterecek. Türkiye’nin geleceği olan 1200’e yakın minik krampon da, 3 farklı kategoride kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. 

Scoutium ile keşfedilme zamanı

Amatör ve altyapı futbolcularının keşfedilmesini sağlayan dijital bir platform olan Scoutium’un gözü ise Pınarbaşı Cup 2018’de mücadele edecek gelecek vadeden futbolcu adaylarının üzerinde olacak. Kısa sürede Türkiye ve İngiltere’de 70’e yakın kulüple işbirliği yapan ve karanlıkta kalmış futbolcuların keşfedilmesini amaç edinen Scoutium’un tescilli scout ekibi, turnuva boyunca Türk futbolunun geleceği genç kramponları takip ederek, videolu ve detaylı analizleriyle birlikte geniş futbolcu veritabanında yer almalarına imkan tanıyacak. Turnuvaya katılan futbolcular ise scoutium.com’a kaydolarak, kendilerini izlemeleri için maçlarına scout atayabilecek, yeteneklerini tüm dünyaya gösterme şansı yakalayacak. 

Açılış, başkan Olgun Atila’dan

Tüm maçları Bornova Pınarbaşı Sahası’nda yapılacak Pınarbaşı Cup 2018’de ilk düdük 24 Mart Cumartesi günü çalacak. Açılışı, bu turnuvaya her zaman verdiği destekle tanınan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın yapması bekleniyor. 

PINARBAŞI CUP 2018 İLK HAFTA FİKSTÜRÜ

1 . HAFTA MAÇLARI

24 MART CUMARTESİ 2018

14:00

Balıkesir Baltok -F.Altay (U11)

Balıkesir Baltok - Anka SK (U9)

15:00

Balıkesir Baltok - Çamdibigücü (U10)

Anka Sk - Armutluspor (U11)

16:00

Göztepe -Armutluspor (U10)

Göztepe -Minikordu (U9)

17:00

Minikordu -Çamdibispor (U11)

Manisa Bld - Minikordu (U10)

18:00

Manisa BŞB - Şehitler (2)(U9)

Şehitler -Armutluspor (U9)

19:00

Altınordu -Çamdibigücü (U9)

Kemalpaşaspor -Manisaspor (U11)

20:00

Kemalpaşa Esnafgücü -İzmir DSİ (U11)

Pınargücü -Sütçüler SK (U9)

25 MART PAZAR 2018

14:00 

Bornova Bld. - Aydın Yıldızspor ( U11) 

Aydın Ayyıldızspor - Selvilitespor ( U11)

15 : 00 

Aydın Yıldızspor - B.Barcelona F.o ( U10) 

Aydın Yıldızspor - Pınargücü ( 2 ) ( U9 )

16:00

Akhisar Yıldırımspor - Naldökenspor ( U10) 

Akhisar Yıldırımspor - İlkadımspor ( U9 )

17 : 00 

Pınargücü - Saruhanlı Bld ( U10) 

Gümüşordu - Saruhanlı Bld ( U11)

18:00

Selvilitepe - Yunus Emre Bld ( U10)

Salihlispor - Yunus Emre Bld (U11)

19:00

Salihlispor -Turgutlu Ege SK (U10) 

Karşıyaka - Yunus Emre Bld (U9)

20:00

Karşıyaka -İlkadımspor (U10)

Yamaçgücü - İzmirgücü ( U11)

28 MART ÇARŞAMBA 2018

19:15

Murat Germenspor - Çamdibigücü (U11)

Murat Germenspor - Parsa (U9)

30 MART CUMA 2018

19:00

İzmir DSİ -Gümüşordu (U10)

Naldökenspor -Turgutlu Egeli SK (U11)

 

 

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