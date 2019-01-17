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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.01.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

Minik yüzücü Beyza, katıldığı 42 yarışta 41 birincilik kazandı

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Minik yüzücü Beyza, katıldığı 42 yarışta 41 birincilik kazandı

Edirne Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencisi ve Beşiktaş Çarşı Yüzme Kulübü sporcusu Beyza Işık (10), bugüne kadar yarıştığı 42 yarışın 41'inde birinci gelerek, büyük bir başarıya imza attı. Bir yarışında da ikinci gelen Beyza Işık, hedefinin milli takım olduğunu söyledi.

Edirne'de Alper Yazoğlu Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi ve Beşiktaş Çarşı Yüzme Kulübü sporcusu Beyza Işık, katıldığı müsabakalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Edirne'de son olarak Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Yıldızlar Ligi il karması seçmelerindeki açık yaş yüzme müsabakalarına katılan Beyza Işık, 7 yarışta da birincilik elde etti. Işık, 100 metre serbest, 50 metre sırtüstü, 50 metre kelebek, 200 metre karışık, 200 metre serbest, 50 metre serbest ve 100 metre sırtüstünde birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Haftanın 6 günü antrenman yapan ve günde 2.5 saat yüzen Beyza Işık, yüzmeyi çok sevdiğini söyledi. 3 yıl önce başladığı yüzme sporunda hedefinin milli takım olduğunu belirten Işık, "Yüzmeye çok severek başladım. Okulla birlikte yüzmeyi de götürüyorum. Haftanın 6 gün olmak üzere günde 2.5 saat havuzda çalışıyorum. Daha çok çalışarak başarılar kazanıp, milli takıma seçilmek istiyorum" dedi.

Beşiktaş Kapalı Çarşı Yüzme Kulübü hocası Samet Çağlayan, Beyza'nın başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, "Antrenmanlarını aksatmadan disiplinli bir şekilde sürdürüyor. Girdiği yarışmalarda da başarılı sonuçlar elde ediyor. Hedefimiz Beyza'nın disiplinli çalışmalarına devam ederek milli takıma seçilmesi. Bunun için de elimizden gelen desteği veriyoruz.

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