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Minik kahramanlara Medipol Başakşehir’den moral ziyareti

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün teknik direktörü Abdullah Avcı ve bazı oyuncular, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde lösemi, karaciğer ve böbrek yetmezliği tedavisi gören çocukları ziyaret etti.

Hürriyet Haber
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Bağcılar'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde gerçekleşen ziyaret öncesinde Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcuları ve teknik direktör Abdullah Avcı, tedavi sürecindeki çocukların sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Ardından lösemi, karaciğer ve böbrek yetmezliği tedavisi gören çocukları ziyaret eden Avcı ve futbolcular, miniklerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Futbolcular, 18 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde çocukları mutlu edecek bir etkinliğin parçası olmanın, kendilerini de motive ettiğini dile getirdi. Ziyaret sonrası çocuklar ve futbolcular birlikte izledikleri illüzyon gösterisiyle keyifli dakikalar yaşadı.

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