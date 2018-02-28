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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler'Mini mini bir kuş' şarkısını çalan kişinin işine son verildi
Spor Arena 'Mini mini bir kuş' şarkısını çalan kişinin işine son verildi
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Sıradaki Haber:#muhabirinden'in bugünkü konuğu Ali Naci Küçük

Spor Arena
28.02.2018 - 15:36, Son Güncelleme:

'Mini mini bir kuş' şarkısını çalan kişinin işine son verildi

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Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Fenerbahçe maçında "Mini mini bir kuş donmuştu pencereme konmuştu." şarkısını çalan kişinin görevine son verildiğini açıkladı.

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, TRTSPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

Albayrak, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından statta "Mini mini bir kuş donmuştu pencereme konmuştu Aldım onu içeriye cik cik cik ötsün diye" çocuk şarkısını çalan kişinin görevine son verildiğini açıkladı.

İşte Metin Albayrak'ın sözleri...

ROTASYONLAR OLACAK
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe maçına dair kadronun değişip değişmeyeceği sorulurken, "Fenerbahçe derbisinde Şenol Güneş'in bazı oyuncuları rotasyona alacağına inanıyorum. Bayern maçında o skoru beklemiyorduk. Yenilebilirsiniz ama o kırmızı kart bizi geriye düşürdü. Fenerbahçe maçına elele vererek Ümraniye'de kamp kurduk. Biz bir aileyiz ve üzerime düşen görevler var, motive ettik, rahatlattık sonra da iyi bir skorla Fenerbahçe'yi yendik" dedi.

HAKEMLERİN DURUMU
Hakemlerden Beşiktaş'ın şikayetçi olup olmadığı üzerine, "Hakemlerden artık herkes... (şikayetçi). Biz hep şunu söylüyoruz, biz kendi kurumumuzu temsil ederken milli takımı da temsil ediyoruz. Futbolun marka değerini yukarı çıkaracak söylemlerde bulunmalıyız. Adalet dağıtırken hata olabilir ancak ofsayt pozisyonu amatör kümelerde bile yapılmayacak hatalar oluyor. (Fenerbahçe maçındaki) Hakemlerimiz, yardımcı hakemler de orta hakeme destek vermeli. Aykut hocaya teşekkür ederim maç sonunda keşke hoca ofsaytı görseydi dedi müthiş bir şey bu. Rakip antrenör ama ne kadar güzel. Biz de hep aynı şeyi söylüyoruz, hak etmediğimiz bir şeyi almayalım" sözlerini kullandı.

HAKEM GÖRDÜĞÜNÜ ÇALSIN, YETER
Fenerbahçe maçının hakeminden şüpheleri olup olmadığına dair, "Fırat Aydınus ile ilgili bir endişemiz yok. Bu ülkenin hakemleri ve sahip çıkmamız lazım. Tek beklentimiz eşit mesafede olsunlar ve gördüklerini çalsınlar, kurallar olsun yeter" açıklamasını yaptı.

Mini mini bir kuş şarkısını çalan kişinin işine son verildi

"HAKKIMIZIN YENDİĞİ MAÇLAR SAYSAM..."
Mahmut Uslu'nun, "Hakemler Beşiktaş'ı kolluyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Kesinlikle hakemler belirlemiyor. Siz belirliyorsunuz. Hakkımızın yendiği hataları saysam klasörler dolar burada. Say say bitmez. Maç öncesi hakemi baskı altına alıyor diyecekleri söylersem... Biz iyi tarafta olmak istiyoruz. Beşiktaş iki sene üst üste şampiyon olduğunda hatalara uğradığımızı gördük" dedi.

"O ANONSU YAPAN KİŞİNİN GÖREVİNE SON VERDİK"
Fenerbahçe'de Bayern müziğinin çalınması üzerine, "Türkiye'de korktuğum şeyler oluyor, kutuplaşmalar geliyor. Bizim stadımızda olan "Mini mini bir kuş" şarkısından bizim haberimiz yok. Kimsenin haberi yok. Anons yapan arkadaşımız kendi insiyatifiyle yapmış ve işine son verdik. Başkanımız anormal sinirlendi" şeklinde konuştu.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ
"Şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz. İki senedir şampiyon olduğumuz için kendimizi şanslı görüyoruz. Sezon sonuna kadar bu çekişme gidecek ve puanlar daha aşağıda olacak. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz" sözlerine yer veren Metin Albayrak, "Önceliğiniz lig mi kupa mı?" sorusuna ise, "İkisini de alacağız. Bizim için öncelik yok" sözüyle karşılık verdi.

ŞENOL HOCA İLE PROBLEM YOK
Şenol Güneş'in ayrılacağı iddialarından rahatsız olduklarını belirten Metin Albayrak, "Şenol Güneş ile hiçbir sorunumuz yok, zaten abi deriz. Aile dostumuz. Babam da her hafta arar. Şenol Hoca bizim gerçekten büyüğümüz, profesyonel çalışanımız ama dostumuz. Tahmin ediyorum bizi içeriden yıkmak için bilinçli yapılan şeyler. Sözleşmemiz de var ve bilmiyormuş gibi çıkarıyorlar, sezon sonu yollayıp başkasını alacağımızı söylüyorlar. Şampiyon olamasak bile Şenol Hoca kalacak" açıklamasında bulundu.

 

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