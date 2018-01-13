Minderde kriz

Avrupa şampiyonu, dünya ve olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Soner Demirtaş, sürpriz bir şekilde kulübü Sancaktepe Belediyespor'dan gönderildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki sporcunun yönetimden izinsiz olarak yurt dışındaki özel turnuvalara gittiği ve burada sakatlandığı belirtildi. Kulübün açıklamasında, Demirtaş'ın aralık ayında Adana'da yapılan Türkiye Güreş Şampiyonası öncesi İstanbul'dan hareket günü izinsiz olarak kulüpten ayrıldığı, aramalara yanıt vermediği bu nedenle bu etik dışı davranış nedeniyle kulüple ilişkisinin kesildiği ifade edildi.



KULÜP TAMAM DEDİ

Konuyla ilgili Hürriyet'e konuşan Soner Demirtaş, Sancaktepe Belediyespor'un gerçekleri çarpıttığını belirterek şunları söyledi: "31 Mayıs 2017'de Sancaktepe ile anlaştım. Öncesinde benim Almanya'daki bir kulüple oradaki turnuvalar için anlaşmam vardı. Ben imza atarken Sancaktepe'deki hocaların haberi vardı,daha sonra yöneticiler de öğrendi. 'Şimdilik devam et, 2018 için konuşuruz' dediler. Zaten benim dışımda da kulüpten Almanya'ya giden vardı.



İKİ MAAŞIM ÖDENMEDİ

Kulübe imza attığında önceden bir sakatlığım vardı, Almanya'da bu nüksetti ama kulüp bir şey demedi. Bu sırada bana verilen sözler tutulmadı ya da geç tutuldu. Transfer ücretimi 3 ay sonra aldım. İçeride iki maaşım halen duruyor. Ayrıca milli takıma girme tazminatım verilmedi.Ben sürekli hocalara ve yönetime bunu hatırlattım. Adana'ya gitmeden önce hocalarıma 'Ödülümü vermezseniz ben güreşmem' dedim, ki zaten sakattım. Hareket öncesi kulüpten ayrıldım.



BEN AÇIKLAMA YAPMAMIŞTIM

Daha sonra bana mesaj atılmış, 'Dönüşte ödülün takdim edilecek' diye.3-4 aydır çıkmamış, 1 gecede nasıl çıkacak? Onca zaman kimse beni dinlememiş, oyalamış,makamından göndermişler. Ben de o anki duygusallıkla aramalara dönüş yapmadım. Sonra oturmuşlar karar almışlar ilişkimi kesmişler. Amenna. Ben de bonservisimi alıp ayrıldım. Ancak olay böyle kapanmışken, ben hiçbir yerde bir açıklama yapmamışken onların böyle bir açıklama yapması, beni küçük düşürmeye çalışması hoş değil."