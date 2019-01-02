Milyonluk yıldızlar özgür ve bedava

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Futbol
Adil DEMİRÇUBUK
02.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Milyonluk yıldızlar özgür ve bedava

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Milyonluk yıldızlar özgür ve bedava

Babel, Selçuk İnan ve Valbuena’nın da aralarında bulunduğu 3 büyüklerden 28 futbolcu transferde müthiş bir serbestliğe sahip oldu. 70 milyon Euro değer biçilen Manchester United kalecisi David de Gea ve 60 milyon Euro’luk Martial bile, tek kuruş bonservis bedeli ödenmeden transfer yapabilecek.

Takvim yapraklarının 2019’u göstermesiyle birlikte yurt içi ve yurt dışında çok sayıda futbolcu için yeni bir dönem başladı. Birçok oyuncu, sezon sonu sözleşmeleri biteceği için, transferde müthiş bir serbestliğe kavuştu. Bu futbolcular artık istedikleri kulüple görüşebilecek ve bonservis bedelleri için herhangi bir ücret ödenmeyecek.

Milyonluk yıldızlar özgür ve bedava

KULÜPLERİN TERCİHİ BU OYUNCULAR

Bonservisleri ellerinde olduğu için kulüplerin de ilk tercihi olan bu oyuncular, daha yüksek rakamlara sözleşme yapma imkanı bulacak. F.Bahçe’de 11 G.Saray’da 7, Beşiktaş’ta 6 futbolcu bu konumda. Valbuena, Skrtel, Selçuk İnan, Ryan Babel ve Adriano da bu isimler arasında...

70 MİLYON EURO'LUK DE GEA SERBEST

Dünya genelinde sezon sonu serbest kalacak futbolcular listesinde, 70 milyon Euro değer biçilen Manchester United kalecisi David de Gea ve aynı takımın 60 milyon Euro’luk kanat oyuncusu Anthony Martial da bulunuyor. Yeni kulüpleriyle bol sıfırlı anlaşma imzalamaları beklenen bu isimleri, 50 milyon Euro’luk Adrien Rabiot (PSG) ve 40 milyon Euro’luk Aaron Ramsey (Arsenal) ve Toby Alderweireld’ın (Tottenham) izliyor.

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