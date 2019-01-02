Milyonluk yıldızlar özgür ve bedava
Babel, Selçuk İnan ve Valbuena’nın da aralarında bulunduğu 3 büyüklerden 28 futbolcu transferde müthiş bir serbestliğe sahip oldu. 70 milyon Euro değer biçilen Manchester United kalecisi David de Gea ve 60 milyon Euro’luk Martial bile, tek kuruş bonservis bedeli ödenmeden transfer yapabilecek.
Takvim yapraklarının 2019’u göstermesiyle birlikte yurt içi ve yurt dışında çok sayıda futbolcu için yeni bir dönem başladı. Birçok oyuncu, sezon sonu sözleşmeleri biteceği için, transferde müthiş bir serbestliğe kavuştu. Bu futbolcular artık istedikleri kulüple görüşebilecek ve bonservis bedelleri için herhangi bir ücret ödenmeyecek.
KULÜPLERİN TERCİHİ BU OYUNCULAR
Bonservisleri ellerinde olduğu için kulüplerin de ilk tercihi olan bu oyuncular, daha yüksek rakamlara sözleşme yapma imkanı bulacak. F.Bahçe’de 11 G.Saray’da 7, Beşiktaş’ta 6 futbolcu bu konumda. Valbuena, Skrtel, Selçuk İnan, Ryan Babel ve Adriano da bu isimler arasında...
70 MİLYON EURO'LUK DE GEA SERBEST
Dünya genelinde sezon sonu serbest kalacak futbolcular listesinde, 70 milyon Euro değer biçilen Manchester United kalecisi David de Gea ve aynı takımın 60 milyon Euro’luk kanat oyuncusu Anthony Martial da bulunuyor. Yeni kulüpleriyle bol sıfırlı anlaşma imzalamaları beklenen bu isimleri, 50 milyon Euro’luk Adrien Rabiot (PSG) ve 40 milyon Euro’luk Aaron Ramsey (Arsenal) ve Toby Alderweireld’ın (Tottenham) izliyor.
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