Milyonların beklediği oyun Türkiye’de!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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eSpor
24.09.2018 - 15:14, Son Güncelleme:

Milyonların beklediği oyun Türkiye’de!

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Milyonların beklediği oyun Türkiye’de!

Assassin’s Creed serisinin merakla beklenen son oyunu Odyssey’in Türkiye tanıtım toplantısı bugün Aral Game ofisinde yapılırken, oyunun geliştiricisi Ubisoft tanıtım için Monster’ın yüksek performanslı gaming laptoplarını tercih etti.

21.09.2018 – Türkiye’nin oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, Assassin’s Creed Odyssey’in geliştiricisi Ubisoft ve oyunun ithalatçısı Aral Game işbirliğiyle yapılan tanıtım toplantısına oyun basını yanında ünlü internet yayıncıları da katıldı. Katılımcılar oyunu Monster’ın yüksek performanslı oyun bilgisayarlarında denediler.

Tüm dünyada milyonlar satan Assassin’s Creed serisinin merakla beklenen son oyunu Odyssey, Antik Yunanistan’da geçiyor. Oyunun motoru tarafından kontrol edilen pek çok karakterin yer aldığı geniş ve canlı bir açık dünyaya sahip olan Odyssey, göz alıcı grafikleriyle de dikkat çekiyor. Fakat oyunu en yüksek grafik ayarlarında veya 4K ultra çözünürlükte akıcı bir şekilde oynamak isteyen oyunseverlere yüksek işlemci ve grafik işleme gücüne sahip bir oyun bilgisayarı gerekiyor.

Ubisoft’un Tercihi Monster Notebook

Kullanıcılarına çalıştıramadıkları bir oyun olması durumunda koşulsuz iade garantisi veren Monster, Assassin’s Creed Odyssey’i en yüksek ayarlarda oynamak isteyen oyun tutkunlarına pek çok farklı seçenek sunuyor. Oyunun geliştiricisi Ubisoft da sunduğu yüksek performans nedeniyle oyunun tanıtımı için Monster’ı tercih etti. Toplantıya katılan basın mensuplarının oyunu ultra grafik ayarlarında oynadıkları Monster gaming laptoplar, sahip oldukları en son nesil işlemciler, grafik kartları, yüksek hızlı bellekler ve yüksek okuma/yazma hızına sahip SSD depolama üniteleri sayesinde çok kısa yüklenme süreleri ve son derece akıcı bir oynanış sundu.

Masaüstü oyun bilgisayarı performansını dizüstüne getiren Monster’ın farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre hazırlanan modelleri, Full HD çözünürlükte IPS Mat LED ekran, RGB aydınlatmalı Türkçe mekanik klavye, yüksek hızlı veri transferi ve pek çok harici cihazla hızlı bağlantı imkânı sunan USB 3.1 Type A ve Type C bağlantı noktaları, HDCP destekli HDMI ve Mini DisplayPort 1.2 ve 1.3 portları gibi oyuncuların ihtiyaç duyabileceği pek çok özelliği de bünyesinde barındırıyor.

Monster’ın yüksek performanslı oyun bilgisayarları Assassin’s Creed Odyssey’in etkileyici dünyasına gidip unutulmaz bir macera yaşamak isteyen oyuncuları monsternotebook.com.tr adresinde ve markanın İzmir, İstanbul ve Kıbrıs’taki mağazalarında bekliyor.

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